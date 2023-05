Au cœur de notre industrie maritime: elle mène les navires à bon port

Le fleuve Saint-Laurent n’a plus beaucoup de secrets pour la capitaine Manon Turcotte, du moins la portion entre Trois-Rivières et Montréal.

Depuis plus de 20 ans, c’est elle qui pilote les nombreux bateaux qui empruntent la voie maritime à cette hauteur pour les mener à bon port.

À partir des Escoumins jusqu’aux Grands Lacs, ce sont des pilotes comme elle qui embarquent à bord des bateaux pour assister le capitaine et ses officiers. C’est que naviguer sur le fleuve n’est pas chose facile. Il y a les courants imprévisibles, la présence de hauts fonds, le calcul des marées dont il faut tenir compte, sans parler de la circulation fluviale parfois dense.

« C’est une navigation qui exige une bonne expertise. Mon rôle, c’est de rendre la vie facile au capitaine pour qu’il se rende à destination sans encombre », explique Manon Turcotte qui travaille au sein de la Corporation des Pilotes du Saint-Laurent.

Elle monte à bord de tous types de bateaux, des cargos, des pétroliers, des navires de croisières, etc. Elle doit donc veiller à ce que passagers et cargaisons voyagent en toute sécurité.

« On est toujours sur des navires différents avec des équipages que l’on ne connaît pas ou peu. Il faut aussi composer avec des conditions météorologiques souvent changeantes, avec la présence de glace en hiver ou un niveau d’eau très bas lors d’une sécheresse en été. Quand on est sur un porte-conteneurs un jour de grands vents, il faut être particulièrement aux aguets. »

Bref, même si le parcours est toujours le même, la pilote n’a pas le temps de s’ennuyer durant le trajet dont la durée varie de cinq à dix heures, selon la direction du courant.

Fille d’agriculteur

Rien ne prédestinait Manon Turcotte à une carrière dans l’industrie maritime. Elle est plutôt une fille de la terre ayant grandi sur une ferme au quatrième rang de Les Boules, un village du Bas-Saint-Laurent aujourd’hui annexé à Métis-sur-Mer.

Même si elle a passé son enfance au bord du fleuve où elle voyait les bateaux passer, jamais elle n’avait rêvé d’y embarquer.

Il a fallu qu’un ami l’amène visiter l’Institut maritime de Rimouski pour que l’idée d’une vie en mer commence à la séduire. Elle s’est donc inscrite en technique de navigation et a suivi le long parcours de la formation jusqu’à l’obtention du brevet de capitaine, le premier officier à bord d’un bateau.

Avant de devenir pilote sur le Saint-Laurent, elle a navigué pendant 15 ans comme officier de marine à bord de pétroliers sur la voie maritime du Saint-Laurent jusqu’aux Grands Lacs ainsi que le long de la côte est canadienne et dans la mer Arctique. Elle partait alors pour des périodes de deux ou trois mois.

Une auto dans chaque port

Recherchant une vie plus stable, elle a décidé de suivre la formation pour devenir pilote. « Les horaires sont plus réguliers même si on travaille sur appel. Je suis prévenue de mon affectation seulement quelques heures à l’avance en fonction de l’arrivée des bateaux. Je monte à bord soit à partir de Trois-Rivières [où elle habite] ou de Montréal. Je suis donc obligée d’avoir deux voitures que je stationne dans l’un ou l’autre port pour revenir à la maison. Les pilotes, on s’amuse à dire qu’on fait de la gestion d’auto », raconte Manon Turcotte en riant.

Avec ses horaires plus stables, le pilotage facilite la conciliation travail et famille.

« Cela reste tout de même un défi, reconnaît la capitaine qui, elle-même, n’a pas eu d’enfants. Je ne serais pas rendue là où je suis si j’en avais eu. Cela dit, il y a des femmes qui réussissent à concilier la carrière et la famille. C’est une question de choix. »