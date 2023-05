Photos fournies par Alpine Canada et Facebook Dean Bergeron

La Fondation ARTÈRE a pour mission de promouvoir, de rassembler et de favoriser la réintégration dans la communauté des personnes ayant subi un AVC ainsi que de leurs proches, en offrant une programmation d’activités et de services adaptés visant la santé et le bien-être, et ce, en collaboration avec différents partenaires. La Fondation présente son 2e événement-bénéfice « Viens marcher au cœur des ARTÈRES de ta Ville » aujourd’hui sur le site du Domaine de Maizerets. La Fondation pourra compter sur la participation de son ambassadrice Laurence St-Germain (photo), championne du monde en ski alpin, ainsi que de son partenaire présentateur Beneva, représenté par Dean Bergeron (photo), vice-président, prestation soins de santé et service à la clientèle aux assurés. L’accueil des participants qui viendront marcher en famille, entre amis, entre collègues et pour en apprendre davantage sur l’accident vasculaire cérébral (AVC), se fera entre 9 h et 10 h en prévision du départ de la marche à 10 h 45. Inscriptions sur place ou sur le site de la Fondation Artère : fondationartere.com

Le nouvel événement-bénéfice de la Fondation CERVO, tenu le 3 mai dernier à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ), a permis d’amasser 120 000 $ et de démontrer l’étendue de sa mission. Présenté par Cain Lamarre et la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, l’Expérience CERVO était sous la coprésidence d’honneur de Janie Bard, vice-présidente régionale, Québec Est, et David Boucher-Plourde, vice-président associé régional, Québec Entreprises et Gestion privée, de la Banque Nationale. Sur la photo, de gauche à droite : Maryse Beaulieu, DG de la Fondation CERVO ; David Boucher-Plourde, coprésident d’honneur ; Stéphanie Gervais, directrice développement philanthropique, Fondation CERVO ; Janie Bard, coprésidente d’honneur ; Sylvain Chabot, avocat, associé directeur de la Capitale-Nationale chez Cain Lamarre, et Ian P. Sam Yue Chi, PDG, Corporation des concessionnaires automobiles du Québec.

Le GPS au Manoir

Jean-Philippe Moffet, directeur du club de golf du Fairmont Le Manoir Richelieu & Casino, était bien fier de m’annoncer deux nouvelles. La première : l’ouverture, depuis hier vendredi, des parcours de golf, 27 trous au total (l’un des plus grands au Canada), qui surplombent le fleuve, en plus de celle des verts de coups roulés et de l’aire d’exercices. La deuxième : l’intégration d’un tout nouveau système de positionnement GPS sur toutes les voiturettes de golf cette année qui s’avérera un bel ajout à l’expérience des golfeurs. Implanté depuis 1925, le club de golf du Fairmont Le Manoir Richelieu & Casino propose une expérience unique qui débute, depuis l’hôtel, par la montée d’un sentier panoramique avec voiturette électrique jusqu’au pavillon d’accueil. Le trou numéro 1, du Parcours Saint-Laurent (photo), offre une vue imprenable sur La Malbaie et Cap-à-l’Aigle. Bonne saison à tous et toutes. Renseignements : fairmont.fr/richelieu-charlevoix/

Julie Couture (photo), journaliste et cheffe d’antenne à TVA Québec, 49 ans... P.K. Subban, ex-défenseur de la LNH maintenant à la retraite, 34 ans... Jaroslav Halak, gardien de but des Rangers de New York (LNH), 38 ans... Micky Madden, bassiste de Maroon 5, 44 ans... Annie Fortin, directrice générale de StructurA Conseils, 47 ans... Linda Goupil, femme politique (1998-2003), 62 ans... Vincent Graton, comédien québécois, 64 ans... Stevie Wonder, chanteur américain, 73 ans... Laurent Beaudoin, homme d’affaires, dirigeant de Bombardier, 85 ans.

Le 13 mai 2018 : Jean-Guy Bergeron (photo), 84 ans, ex-agent distributeur indépendant de la Brasserie Labatt au Saguenay... 2020 : Astrid Kirchherr, 81 ans, connue comme étant la première personne à avoir pris les Beatles en photo, en 1960... 2019 : Doris Day, 97 ans, chanteuse et actrice américaine, vedette du cinéma hollywoodien des années 1960... 2018 : Margot Kidder, 69 ans, actrice d’origine canadienne... 2017 : Marcel Pelletier, 89 ans, ancien gardien de but québécois et ancien porte-couleurs des As de Québec au sein de la Ligue senior du Québec... 2011 : Derek Boogaard, 28 ans, joueur de hockey (LNH)... 2011 : Wallace McCain, 81 ans, président et cofondateur des Aliments Maple Leaf... 2008 : Françoise Viger, 54 ans, ex-conseillère municipale (Maizerets)... 1999 : Gene Sarazen, 97 ans, légendaire golfeur américain... 1983 : Sylvio Lacharité, 68 ans, chef d’orchestre québécois de réputation internationale... 1961 : Gary Cooper, 60 ans, acteur américain qui compte une centaine de films à son palmarès.