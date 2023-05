FRANCOEUR, Réal



Au CHSLD de Ste-Monique, le 5 mai 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Réal Francoeur, époux d'Elisabeth Hirschmann, fils de feu Alphonse Francoeur et de feu Laurette Côté. Monsieur Francoeur demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule jeudi 18 mai 2023, de 17 h à 20 h, ainsi quede 9 h 30 à 10 h 30L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Outre sa tendre épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Claudia Gonzalez), Steve (Sophie Theallet) et Patrick (Annick Hamel); ses très chers petits-enfants : Léon et Béatrice. De la famille Francoeur : feu Jean-Marc, feu Lucienne (feu Guy Guimond), feu Jeanine (feu Alban Bouchard), Marielle, feu Nicole, Renaud (Dominique Langis) et feu Laurent (Henriette Lemoine). Il laisse également dans le deuil les membres des familles Desrosiers, Morin, Jean; ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que ses amis. La famille tient à exprimer sa profonde gratitude envers Claude Mitchelson, fidèle ami de Réal, pour son soutien indéfectible durant ces nombreuses épreuves. Également, la famille tient à remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Saint-Augustin et à l'équipe de soins palliatifs du CHSLD Ste-Monique, pour leur bienveillance et leur grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com