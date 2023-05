GOULET, Jean-Louis



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 mai 2023 à l'âge de 91 ans est décédé M. Jean-Louis Goulet, époux de feu Dame Germaine Bourget. Il demeurait à St-Michel-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances à l'église de St-Michel de Bellechasse, 105 rue Principale, le jeudi 18 mai de 19h à 21h et vendredi jour des funérailles à compter de 9h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il était le père de : feu Denis, Diane (Lawrence Rioux); Il laisse dans le deuil ses petits-enfants :Frédéric Goulet (Lynthia Picard), Sabrina Rioux (Guillaume Gourde) et leurs enfants Jackson et Ellie, Sébastien Rioux (Annie Demers) et leurs enfants Mylène et John. Il était le frère de : feu Yvette (feu Lucien Bourget), feu Albertine (feu Raymond Côté), feu Réal (Jacqueline Gagnon), Robert (Colette Fournier), Gilles (feu Céline St-Laurent), Louisette (feu Gérard Lagacé), Pauline (feu Raymond Brunelle), feu Michel (Réjeanne Fournier), feu Paul-Émile (Ruth Chassé); de la famille Bourget, il était le beau-frère de : feu Lucien (feu Yvette Goulet), feu Madeleine (feu Ambroise Dumas). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille remercie le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur aide et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association pulmonaire du Québec, www.poumonquebec.ca. La direction des funérailles a été confié à la :