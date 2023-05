TRUDEL, Carmen Genois



Au Centre d'hébergement Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 avril 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Carmen Genois, épouse de feu monsieur Marcel Trudel. Elle était la fille de feu dame Émilienne Drolet et de feu monsieur Roland Genois. Elle demeurait à Saint-Jean-sur-Richelieu.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 10h pour offrir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Linda (Jean-Michel Quer), Luc (Pauline Bernier) et Guy (Lise Lavallée); ses petits-enfants : Jonathan (Marie-Ève Galarneau), Luc Jr, Rémi (Arianne Tardif) et Annie (Martin Tapp); ses arrière-petits-fils : William Trudel et Matis Tapp; ses frères et sœurs : feu Jeannette (feu Wellie Alain), feu Yvette (feu Armand Moisan), feu Georgette (feu Normand Allaire), feu Pauline (feu Paul Kirsh), Jean-Claude (Ghislaine Paquet), Ghislain (feu Nicole Genois), Nicole (Jean-Guy Veilleux), Solange (feu Emile Allaire) et Francine (feu André Boutin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Trudel : feu Lionel (feu Fernande Béland), Jean-Noël (Clémence Demers), feu Paul (Bernadette Trudel), Gisèle (feu Jean-Noël Plamondon), Jacqueline (Louis Pouliot), feu Claude (Thérèse Denis), Marc (feu Louisette Plourde) et Florent (René Ouellette) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Saint-Jean-sur-Richelieu pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.