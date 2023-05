Congrès de la CAQ: François Legault optimiste de l’issue du vote de confiance

Malgré la grogne entourant la nomination du juge Gosselin, François Legault se veut optimiste quant au vote de confiance auquel il sera soumis cette fin de semaine, lors du congrès annuel de la CAQ, à Sherbrooke.

«Plus ça fait longtemps qu’on gouverne, plus on a pris de décisions. Vous savez, dans la vie, c’est impossible de plaire à tout le monde. Donc, c’est possible qu’il y ait une minorité qui soit déçue de certaines décisions», a indiqué le premier ministre lors d’un point de presse samedi. Il estime ainsi avoir pris des décisions qui sont dans l’intérêt commun des Québécois.

Ce dernier a entamé son point de presse samedi en abordant un sujet qui le passionne: l’économie. Il a souligné l’importance d’Hydro-Québec dans le virage vers une économique verte.

«Il y a une opportunité au Québec non seulement en terme de rester un leader d’environnement, mais d’être capable de développer des emplois dans des secteurs de l’économie verte», a-t-il dit, lui qui prévoit d’ailleurs un «boom économique» dans les régions.

Toutefois, une ombre plane sur son parti: la nomination du juge Gosselin, qui s’avère être un ami personnel du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Le premier ministre n’a d’ailleurs pas pu se sauver des questions à ce sujet lors de sa conférence de presse.

«À partir du moment où il y a un comité indépendant qui donne [jusqu’à] trois suggestions de personnes compétentes, je pense que les personnes sont compétentes. Donc, il peut choisir celle parmi les trois qu’il veut», a dit François Legault, défendant ainsi son ministre de la Justice.