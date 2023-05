GARNEAU-GUY, Gisèle



C'est avec tristesse que nous vous annonçons qu'au CHSLD Leclerc de Granby, le 15 mars 2023, à l'âge de 98 ans et 3 mois, est décédée Mme Gisèle Garneau, épouse de feu Charles Guy. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (France Audet), Danielle, Réjean (Lory Sellaro) et Jocelyne (Yves Poisson); ses petits-enfants : François (Julie Girouard), Alexandre (Evelyne Généreux), Caroline (Jean-Philippe Drainville), Michael et Jason; ses arrière-petits-enfants: Charles, Philippe, Antoine, Olivier, Gabrielle et Catherine ainsi que plusieurs neveux et nièces qu'elle aimait beaucoup. L'Aquamation a eu lieu au Bio-Crématorium Le Sieur de Granby.Les membres de la famille recevront les condoléances dès 10 heures à l'arrière de l'église. La famille tient à remercier particulièrement le personnel du 3e étage du Centre d'Hébergement d'Assise de Québec pour les bons soins prodigués à notre mère. Nous vous remercions pour vos prières, vos pensées et votre amour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du Centre d'hébergement Jean Eudes.www.chsje.com/wp-content/uploads/2019/10/Formulaire-de-dons-Fondation-Internet.pdfL'hébergement St-Jean-Eudes assume également la gestion du Centre d'hébergement d'Assise où Mme Garneau Guy a été hébergée plus de 2 années.