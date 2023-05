Décarboner l’économie: «Il faut plusieurs décennies», dit un expert

Pour intégrer la lutte contre les changements climatiques dans la croissance économique, la première solution et une tarification du carbone, vers laquelle tous les pays vont probablement aller d’ici 10 ans.

C’est ce qui est ressorti de la table ronde de Philippe-Vincent Foisy à QUB radio. Pour en venir à cette conclusion, l’animateur a discuté avec Dominique Lapointe, stratège macroéconomique pour Gestion de placements Manuvie et Benoît Durocher, Vice-président et chef stratège économique pour Addeda Capital.

Selon Benoît Durocher, la solution principale pour prendre en compte les changements climatiques dans les décisions économiques est le prix – augmenter pour dissuader.

«En fait, c’est de s’assurer que le prix [...] reflète les émissions de gaz à effet de serre. En ajustant le prix, pour intégrer ces coûts-là, on va provoquer une réaction chez les consommateurs et les producteurs qui auront à ce moment-là une image plus complète, ça va agir sur la demande pour des produits à base d’énergies fossiles ou qui émettent des émissions de CO2 dans l’atmosphère, et puis ça devrait rabaisser la consommation», a détaillé M. Durocher.

Les deux économistes s’accordent pour dire que, si les coûts concernant les GES ne font pas encore partie de notre quotidien, la demande est grandissante, surtout du côté citoyen.

«Autant les changements climatiques font parties des valeurs que la compagnie va considérer, mais aussi nos clients nous le demande, nos clients veulent des produits financiers, veulent des sources d’investissements qui, du mieux possible, vont contribuer à long terme à la décarbonation de l’économie et, on l’espère, peut contribuer à ralentir les changements climatiques», a affirmé Dominique Lapointe.

Le but d’une éventuelle tarification du carbone serait donc d’internaliser les coûts reliés à la lutte contre les changements climatiques.

«Il y a un certain consensus au sein des économistes: ce n’est pas nécessairement “est-ce qu’on va mettre un prix sur le carbone”, mais plutôt, “à quel moment est-ce qu’on va le faire”. Lorsqu’on prend des modèles assez sérieux de scénarios, [on voit] que plus on attend, plus le prix qu’on va devoir mettre si on attend 10 ans va être élevé et va faire mal», a-t-il ajouté.

«On peut imaginer que dans 10, 15, 20 ans, on n'aura pas le choix à l’échelle mondiale que d’en avoir un [prix pour le carbone], parce que ça va tellement être sévère l’impact qu’on va devoir le faire», a fait savoir l’économiste.

Mais il va falloir être patients. «On ne décarbone pas l’économie du jour au lendemain, il faut plusieurs décennies.»

Un autre aspect à prendre en compte est celui des décisions politiques en matière d’environnement, selon les économistes: «Si l’enjeu climatique devient politique, ça veut dire que ça devient plus difficile pour la finance d’aller plus vite», a ajouté M. Lapointe.