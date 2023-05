Des paillettes et des points: l'Eurovision se joue à Liverpool

Ils auront trois minutes pour convaincre. Les 26 finalistes de l'Eurovision jettent samedi soir toutes leurs forces pour séduire jury et public à Liverpool (nord de l'Angleterre) qui accueille le concours au nom de l'Ukraine.

• À lire aussi: La Zarra à l’Eurovision: «On défend la francophonie»

• À lire aussi: Polémique autour d'une intervention ou non de Zelensky à l'Eurovision

• À lire aussi: De ABBA à Céline Dion: 5 moments marquants du concours Eurovision

À l'issue d'un spectacle qui s'annonce éclatant de strass et après le suspense haletant du fameux décompte des points, seront désignés les successeurs du groupe ukrainien Kalush Orchestra, qui a triomphé l'année dernière avec «Stefania», chanson mêlant hip-hop et musique traditionnelle.

Mais à cause de l'invasion russe, la 67e édition du concours se tient dans la ville des Beatles.

AFP

«Alors que les yeux du monde seront sur Liverpool ce weekend pour l'Eurovision, nos cœurs seront avec les gens en Ukraine qui se battent pour leur souveraineté et leur survie», a dit la ministre britannique de la Culture Lucy Frazer.

Illustrant la difficulté de définir les contours d'une neutralité politique affichée tout en portant haut les couleurs d'un pays ravagé par la guerre, les organisateurs de l'Eurovision ont suscité la polémique en refusant au président ukrainien Volodymyr Zelensky d'adresser un message lors de la finale.

La nature de l'événement «interdit les déclarations politiques ou assimilées durant le concours», a expliqué l'European Broadcasting Union (EBU) dans un communiqué.

L'EBU a fait valoir que même sans message de Volodymyr Zelensky, le concours prévoit un hommage appuyé à l'Ukraine durant la finale samedi soir, avec la présence de onze artistes ukrainiens sur scène, dont Kalush Orchestra.

Des clips vidéo diffusés durant la soirée donneront à voir différents endroits du pays et les couleurs bleu et jaune du drapeau ukrainien devraient flotter en masse dans la salle.

Comme l'an dernier, la Russie est exclue du concours.

Dans plusieurs chansons, la guerre apparaît en toile de fond.

«Heart of Steel» («Cœur d'acier»), la chanson du duo électro ukrainien Tvorchi, a été inspirée par la résistance pendant un mois de siège à l'usine Azovstal, et «symbolise la force et le courage», selon Jeffery Kenny, le chanteur du groupe.

La sélection des représentants du pays a été réalisée dans un abri à Kiev.

«On a vu beaucoup de drapeaux» ukrainiens, a salué Andriy Hutsuliak, de Tvorchi. «Le Royaume-Uni a fait un super boulot pour emmener l'Ukraine ici», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse vendredi, veille de la finale.

Pour la Suisse, le jeune chanteur suisse Remo Forrer lance un message de paix sur un ton grave avec «Watergun».

À l'opposé du spectre, les extravagants moustachus du groupe croate Let 3 se lancent dans la course avec «Mama SC!» un titre corrosif qui s'en prend de manière à peine voilée à Vladimir Poutine. Une chanson que le groupe décrit comme «une arme» contre «la stupidité humaine», «contre les guerres».

Selon les bookmakers, malgré le succès d'estime du groupe, ses chances sont minces.

L'Ukraine est quant à elle donnée dans le top 3, précédée par deux pays nordiques.

Donnée favorite, la Suède est représentée par la chanteuse Loreen, déjà victorieuse en 2012, avec «Tatoo», grandiloquente chanson d'amour. Si elle l'emporte, elle sera seulement la deuxième à avoir gagné l'Eurovision à deux reprises, après l'Irlandais Johnny Logan.

Quant à la Finlande, elle est représentée par le «Cha Cha Cha» frénétique du rappeur Käärijä et son boléro bouffant vert fluo.

Également donnée dans le groupe de tête, la France, qui n'a plus gagné depuis 1977 avec Marie Myriam, est représentée par la chanteuse québécoise La Zarra et son électro-disco «Evidemment».