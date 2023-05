CARON, Adéline



C'est avec grand chagrin que nous vous annonçons le décès de Mme Adéline Caron le 31 janvier 2023, à l'âge de 97 ans. Elle était la fille aînée de feu Henri Caron et de feu Olivine Lecomte. Elle laisse dans le deuil ses neveux et sa nièce : Jean Pampalon, Michel Malette (Marie-Josée Raby) et Célyne Malette (Neil Bassett); sa petite-nièce Camille; ses petits-neveux : Étienne, Julien (Andrée-Ann Mercier-Blais), Maxime et Tristan; ses arrière-petites-nièces : Magalie et Clémence; ainsi que ses cousines et cousins. Elle fut prédécédée par ses sœurs Yolande (feu Antoine Pampalon) et Diane (feu Gérald Malette). Adéline a consacré sa vie au bien-être de ses parents à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud puis à Sainte-Foy, de même qu'au soutien de la famille de sa sœur Yolande, dont son neveu Jean, qu'elle chérissait comme son propre fils. La famille désire remercier la direction de la Résidence La Gappe à Gatineau et tout particulièrement son personnel et ses préposés aux bénéficiaires pour leurs soins attentionnés. Des remerciements sincères sont aussi adressés aux équipes des urgences et des soins palliatifs de l'Hôpital de Gatineau pour les soins exceptionnels qu'ils ont prodigués à Adéline, de même que le respect, la bienveillance et la tendresse dont ils l'ont entourée jusqu'au bout.La mise en terre aura lieu le samedi 27 mai 2023, à 11 h au cimetière de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par une messe ou un don à l'organisme caritatif de votre choix, à la mémoire d'Adéline.