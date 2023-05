GAGNON, Monique



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 24 avril 2023, à l'âge de 86 ans et 8 mois, est décédée madame Monique Gagnon, épouse de monsieur André Leclerc, fille de feu madame Antoinette Marier et de feu monsieur Léonce Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, endès 12 h 30.L'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Neil, sa belle-fille Danielle (André Paquet), ses deux petites-filles : Laurie et Léa, son beau-frère, Marc Leclerc, ses belles-soeurs : Denise Leclerc (feu Marcel Poulin), Monique Marcotte (feu Paul Leclerc), ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s.