En mode lecture: la gentillesse au banc des accusés

Dans son 13e roman, la Française Alice Ferney raconte l’histoire de deux êtres qui n’ont vraiment pas eu de chance.

L’Embellie est un établissement accueillant des jeunes de 14 à 20 ans qu’on pourrait qualifier de handicapés mentaux. Tous ont de grosses difficultés d’apprentissage et tous ont de nombreux défis à relever pour pouvoir un jour être en mesure d’aller sur le marché du travail. Mais grâce à des professeures comme Claire Bodin, qui leur enseigne le secrétariat et l’administration deux fois par semaine, ils ont de meilleures chances d’y parvenir.

Chaleureuse et pleine de sollicitude, Claire est le genre de femme qui écoute, qui rassure, qui encourage et qui félicite. Très proche de ses élèves, elle donne sans compter et ne ménage pas ses efforts pour toujours trouver de nouvelles façons de les intéresser et de les aider à développer une plus grande confiance en eux.

Descente aux enfers

À la rentrée scolaire de 2018, il n’y aura qu’un seul nouveau à L’Embellie : Gabriel Noblet, 17 ans. Comme tous les nouveaux, il aura au début un peu de mal à prendre ses marques, mais avec le temps, Claire deviendra pour lui quelqu’un d’important. Peut-être même de trop important. Car pour combler son besoin d’affection, il cherchera régulièrement à se blottir dans les bras de son enseignante préférée.

Un an après l’enclenchement de la déferlante #MeToo et #BalanceTonPorc, ce genre de comportement sera toutefois rapidement mal vu. Dans le bureau de la directrice, les parents iront jusqu’à parler de gestes inappropriés, et, pour Claire et Gabriel, les conséquences seront terribles.

Racontée avec style et finesse, une histoire qui questionne beaucoup notre époque.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

L’envol

Photo fournie par les Éditions Fayard

Difficile de trouver meilleur roman pour la fête des Mères, parce qu’il met justement en scène une mère et sa fille. Célibataire, Gabrielle a toujours fait de son mieux pour que Lili ne manque de rien, quitte à sacrifier son propre bonheur. Mais plus les années passeront, plus elles s’éloigneront l’une de l’autre, car Lili tiendra mordicus à réussir dans la vie. Une histoire qui touchera bien des mamans.

Les douleurs fantômes

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

À une époque, Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre étaient très proches les uns des autres. Et puis il y a eu ce drame, qui les a tous séparés. Ambre, pour ne nommer qu’elle, a même jugé bon de se tenir aussi loin que possible de son vieux groupe d’amis. Mais un appel va l’obliger à revenir sur ses positions. Suite de Je revenais des autres, un roman qui a déjà bouleversé des milliers de lecteurs.

Cosmétiques naturels

Photo fournie par les Éditions Solar

Grâce à ce livre grand format, les mamans pourront apprendre à fabriquer leurs propres produits de beauté à partir d’ingrédients d’origine naturelle. Masque détox à base de charbon végétal activé, crème riche pour les mains, démaquillant, baume à lèvres, cire coiffante, shampoing solide... Le tout accompagné de jolies étiquettes autocollantes pour identifier chaque produit !

Forces de la nature – Ces femmes qui ont changé la science

Photo fournie par les Éditions Belin

Qui a déjà entendu parler de Maria Cunitz, l’astronome qui a contribué en 1650 à simplifier les calculs de Kepler ? Ou encore de Laura Bassi, qui a enseigné au XVIIIe siècle l’anatomie, la philo, les maths et la physique à l’université ? Même si elles ne sont pas connues, bien des femmes ont contribué à faire évoluer la science, et ce livre leur fait honneur. Pour souligner la fête des Mères, un ouvrage fantastique.

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions Robert Laffont

La fille renard

Si on a un faible pour les polars scandinaves, en voici un qui nous entraîne en Suède, sur l’une de ses très nombreuses îles — le pays en compte plus de 250 000 ! Sanna Berling y est inspectrice de police et malheureusement pour elle, son vieux coéquipier n’est plus qu’à quelques jours de la retraite. Pour le remplacer, on lui a envoyé du continent Eir Pederson, une jeune femme brutale et impatiente qui n’a pas la langue dans sa poche. Bien sûr, des étincelles ne tarderont pas à jaillir entre elles. Avec toutes les affaires qui leur tomberont dessus d’un coup, il pourrait du reste difficilement en être autrement.

Morts en série

Pour commencer, le corps d’une adolescente de 14 ans sera retrouvé dans le cratère d’une ancienne carrière de calcaire. Même s’il est évident qu’il s’agit d’un suicide, la suite des événements amènera le tandem d’enquêtrices à en douter. Car dès le lendemain, une riche retraitée sera assassinée — massacrée serait plus exact — dans sa somptueuse demeure. Et le jour d’après, ce sera au tour d’une autre femme. Pour couronner le tout, il y aura l’étrange tableau d’une peintre disparue depuis des années sur lequel on peut voir l’ado qui s’est suicidée...

Pour l’ambiance et le dénouement, durs à deviner, un polar à découvrir.