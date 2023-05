Floride : Une ado de 13 ans survit à une attaque de requin à la plage

Une adolescente de 13 a fait preuve de courage lorsqu’elle s’est débattue contre un requin qui l’attaquait en Floride.

L’histoire s’est produite jeudi dernier à Fort Pierce Beach alors qu’Ella Reed, 13 ans, était assise dans des eaux peu profondes avec une amie. C’est à ce moment qu’un requin l’aurait attaquée, a-t-elle conté à la chaîne Local 10 News.

Elle a d’abord réussi à faire fuir l’animal en lui donnant un coup, mais ce dernier est rapidement revenu à la charge.

«Le requin lui-même était si puissant. C’est ce que je ressentais le plus parce qu’il me mordait l’estomac vraiment fort», a mentionné la jeune fille en précisant qu’elle a dû utiliser son bras et sa main pour tenter de se libérer.

Il s’agit là d’une scène d’horreur pour la mère d’Ella Reed. «C’était fou parce qu’elle était entièrement couverte de sang, soit de la tête aux pieds. Donc elle ne pouvait pas vraiment voir ce qui se passait», a-t-elle expliqué.

Heureusement, l’adolescente n’a pas été gravement blessée. Elle a toutefois eu 19 points de suture au ventre, au bras, au doigt et sur son genou.