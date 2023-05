Forçons nos partis politiques à réfléchir davantage et mieux

L’indigence de la réflexion dans nos partis politiques devrait nous préoccuper.

En fin de semaine dernière, les propositions politiques au congrès du Parti libéral du Canada furent expédiées un dimanche matin devant une foule éparse de moins de 200 militants.

« L’instance suprême »

Aujourd’hui, s’ouvre à Sherbrooke le « Congrès national » de la Coalition Avenir Québec.

Selon sa constitution interne, c’est censé être « l’instance suprême de la Coalition à laquelle tous les membres en règle du parti peuvent participer ».

Mais qui y sera ? Élu caquiste dans Beauce-Nord, Luc Provençal a prévenu que les délégués de son comté « ne seront pas nombreux ». Son président d’association a confirmé au Journal qu’il sera absent. Ce sera le cas de plusieurs autres circonscriptions.

En somme, c’est le personnel politique caquiste qui jouera aux militants en fin de semaine. Or, un des sujets chauds sera... le vote de confiance. Des gens devant leur emploi au parti et à François Legault détermineront en définitive si ce chef est digne de confiance. Parions que le taux d’appui sera encore une fois stratosphérique.

Machines

Dans les années 1960 jusqu’aux années 2010, les partis au Québec ont souvent réussi à être des machines à gagner des élections, certes, mais aussi, très souvent, à produire ou à canaliser des idées de politiques publiques.

Dans la dernière décennie, un certain dynamisme militant semble avoir été éteint par les appareils dirigeants, « instances suprêmes » réelles des partis...

Le Parti libéral du Québec au pouvoir il y a 20 ans avait un « Comité de suivi des engagements électoraux » ! En 2009, Jean Charest l’a aboli en ricanant ainsi : il y a « assez de gens » à l’extérieur du parti qui « se lèvent tous les matins pour suivre » les engagements du PLQ.

L’année suivante, le Parti Québécois de Pauline Marois a liquidé le SPQ Libre, club politique de gauche qui agaçait souverainement les têtes dirigeantes du parti avec ses prises de position discordantes.

Excuse facile : c’est la faute aux médias qui raffolent des « chicanes », des bisbilles, des divisions internes et autres querelles. Oui, on en raffole, pour une bonne raison : ces différends illustrent très souvent de réels dilemmes auxquels toute la société est confrontée.

Depuis, les congrès et conseils nationaux ou généraux sont souvent de longs fleuves tranquilles où les débats se tiennent à huis clos. Même à Québec solidaire.

Une vie partisane riche est pourtant essentielle à un débat public intelligent, nourri d’idées, de données, de vision. En Allemagne, la Constitution stipule que « les partis concourent à la formation de la volonté politique du peuple ». Ce sont des « organes de l’État ».

La pauvreté de réflexion dans nos partis donne en fait toute la place aux Mckinsey et aux « think thank », avec qui les appareils partisans sous-traitent de plus en plus la réflexion politique.

En 2022, le Directeur général des élections du Québec a versé 16 millions de dollars en deniers publics à nos partis politiques, dont six à la CAQ seulement. Il faudrait trouver une manière de contraindre nos partis à investir l’argent dans la réflexion. Pas uniquement dans les ballons, publicités ou bébelles partisanes débilitantes.