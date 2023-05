Il y aura un septième match entre le Kraken et les Stars

Propulsé par Yanni Gourde, Jordan Eberle et Eeli Tolvanen, le Kraken s'est imposé 6-3 devant les Stars de Dallas, samedi soir, à Seattle, forçant ainsi la tenue d'un septième match dans la série de deuxième tour opposant les deux équipes.

Seattle a donc bien répondu après avoir perdu les deux matchs précédents.

Gourde fut l’auteur du premier filet de la rencontre, et a également servi une aide. Tolvanen, pour sa part, a terminé le match avec un but et deux aides, tandis qu’Eberle a inscrit un doublé et ajouté une passe.

L’étonnant Tye Kartye, ainsi que Matty Beniers, ont complété la marque pour les vainqueurs.

La réplique des Stars est venue de Mason Marchment, Joel Kiviranta et surtout de l’incontournable Joe Pavelski : le vétéran de 38 ans a touché la cible pour une huitième fois en sept matchs dans les présentes séries.

Philipp Grubauer a réalisé 20 arrêts dans la victoire. À l’autre bout de la patinoire, Jake Oettinger a accordé quatre buts sur 18 tirs avant de céder sa place à Scott Wedgewood, qui a repoussé neuf rondelles.

Le septième et ultime match de cette série aura lieu lundi soir à compter de 20h00 au American Airlines Center de Dallas.