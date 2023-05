Intrigue policière dans un monde imaginaire

Sortant de ses références habituelles, l’écrivain français Philippe Claudel offre ce printemps Crépuscule, une intrigue policière cadrée dans un monde imaginaire où les peuples et les États sont malmenés. L’enquêteur Nourio et son assistant, Baraj, doivent découvrir qui a assassiné le curé du village. Au fil de l’histoire, riche en rebondissements, le lecteur découvre que l’humanité a mille visages et que ceux qu’on sous-estime sont parfois peut-être les plus bienveillants et les mieux outillés pour faire face aux drames et aux vicissitudes de l’existence.

Dans une petite ville ordinaire d’une province de l’Empire, la vie suit son cours avec lenteur. L’hiver engourdit les habitants et peu de choses viennent troubler leur existence. Jusqu’à ce que le curé ait la tête fracassée à coups de pierre.

Qui peut bien en vouloir à cet homme ? Dans cette petite ville, les communautés religieuses vivent pourtant dans la bonne entente. Nourio, un policier qui est trop souvent gouverné par ses passions, doit éclaircir l’affaire en compagnie de son adjoint, Baraj, un bon géant.

Grosse machine romanesque

Philippe Claudel a consacré neuf années à l’écriture de ce roman d’une grande richesse, mené de main de maître, où l’atmosphère ambiante et la psychologie des personnages prennent une grande place.

De retour au Québec après plusieurs années d’absence, l’auteur était très heureux de parler de son nouveau roman, en entrevue.

« Ce qui m’intéressait, c’était de renouer avec une sorte de grosse machine romanesque dans laquelle moi, comme écrivain, j’ai eu le temps de m’installer longtemps, parce que l’écriture a duré plusieurs années. »

C’est l’avantage des gros textes, précise-t-il : parfois, on a envie de demeurer longtemps dans des univers. « C’était au départ un projet de roman d’ambiance, de paysages, de sensations qui, évidemment, abordait des thèmes qui me préoccupent. Mais il y avait quand même le souci d’explorer une géographie imaginaire, un monde imaginaire qui ressemble un peu au nôtre. »

Les thèmes qui ont traversé notre société ces dernières années se sont invités dans le roman, au fil de l’écriture.

« Au départ, je partais sur un texte qui avait des allures de roman policier, avec un curé qui est assassiné dans une petite ville. Pour moi, c’était une sorte d’image pour réfléchir sur la chute de l’Église traditionnelle catholique en Europe, qui a été quand même la religion dominante pendant 2000 ans. En l’espace d’un demi-siècle, elle a perdu quasiment toute son assise, toute son influence. »

« Je voulais réfléchir à ça. Mais le monde qu’on a connu depuis neuf ans était tellement riche en d’autres événements, que ce soit le #MeToo et le #PostMeToo, le concept de vérité alternative, les scandales qui affectaient les hommes de pouvoir qui, soudain, perdaient la raison parce que leur sexualité prenait le dessus, les confrontations entre communautés religieuses, la guerre déclarée par Poutine et le concept de frontière qui est mis à mal... tout ça s’est invité au fur et à mesure de l’écriture. Ça a enrichi un texte qui n’aurait sans doute pas été comme ça si le monde avait été plus calme. »

Littérature légendaire

Philippe Claudel a aussi travaillé sur une forme littéraire qui le passionne depuis l’enfance : celle des contes, des fables, des mythes.

« Quand on est dans une littérature légendaire ou fabuleuse, ou mythique, ou mythologique, on est dans un autre pays. On est dans une époque un peu indéfinie. Il y a quelque chose qui flatte notre imagination. Je voulais emmener le lecteur ailleurs, mais, peu à peu, lui faire comprendre que ce qui était à l’œuvre dans ces aventures, c’était quand même ce qui nous arrivait à nous, dans ce monde du début du 21e siècle. »

Philippe Claudel est un écrivain traduit dans le monde entier.

Il est aussi cinéaste et dramaturge.

Il a notamment publié L’arbre du pays Toraja et L’Archipel du Chien.

Il est secrétaire général de l’académie Goncourt.

Il habite en Lorraine (France).

Il adore la cordialité et l’accueil que lui réservent les Québécois.

EXTRAIT

« L’Adjoint, qui répondait au nom antique de Baraj, était tout encombré de sa personne et en particulier de sa grosse tête couverte d’une chevelure bouclée ras. Il se taisait et jetait avec ses yeux jaunes des regards inquiets vers son supérieur, le Policier, qui venait de s’agenouiller près du cadavre. Autour d’eux, la nuit d’hiver régnait, coupante de froid et peinte d’encre. »