Jérémy Demay n’avait jamais polarisé avant de faire Big Brother

Depuis le début de sa carrière, Jérémy Demay avait toujours montré l’image d’un bon gars gentil et plutôt tranquille. Mais avec sa courte participation à l’émission de télé-réalité Big Brother Célébrités, l’humoriste a plutôt dévoilé au public un côté très intense qui lui a valu certaines critiques. Quelques mois après la fin de son aventure, l’humoriste qui lancera dans quelques jours son troisième spectacle solo, Naturel, revient sur cette expérience marquante.

Tu as été éliminé cet hiver de Big Brother Célébrités après seulement une semaine. T’attendais-tu à ce que ta participation soit plus longue ?

« En fait, dès que je suis entré là-dedans, je me suis rendu compte que je n’aimerais pas rester là longtemps. J’ai vraiment aimé ça comme expérience, mais le temps est long ! On passe 17 heures par jour à ne rien faire. Une journée égale une semaine. Je disais à tout le monde : trois mois, oublie ça ! Quelque part, il y a une partie de moi qui aurait voulu rester plus longtemps. Mais pas trop longtemps. »

On a vu un côté intense de toi lors des émissions. As-tu été surpris du montage ?

« Ce qu’on voit à la télé, c’est 20 minutes de montage de ce que tu as vécu en 48 heures. La production prend ce qu’elle veut, parce que c’est un spectacle. Mais ils ne montrent pas tout. Ils ont montré de moi le côté intense et le fait que je jouais beaucoup. Mais il y a de longs moments dans la journée où je ne faisais que jaser avec les gens. Mais ça n’avait pas d’intérêt. »

« L’intensité fait partie de moi et je l’ai mise dans le jeu. La production a pris ces moments-là et j’ai l’air d’un gars qui court comme une poule pas de tête ! Je pense que je n’avais jamais polarisé avant. J’ai raconté ça à Mariana Mazza et pour elle, c’est un petit lundi matin avant de prendre ses toasts. [rires] Mais moi, je n’ai jamais polarisé. C’est la première fois de ma vie. [...] Avant, j’avais cette crainte de me dire que si les gens voyaient un autre côté de moi que celui du bon gars, ils allaient arrêter de m’aimer. Mais finalement, ça m’a fait du bien humainement. »

Avec deux jeunes enfants à la maison, s’il y a une personne qui était contente de te voir revenir rapidement de l’aventure, c’est ta conjointe ?

« En effet ! Elle avait accepté que je participe à cette émission parce qu’elle est merveilleuse, mais c’était dur pour elle avec les deux bébés à la maison [ils ont 3 ans et 9 mois]. En revenant, j’ai pu prendre le soin d’être papa. »

À quoi ressemblera ton été ?

« Il y a pas mal de spectacles. Est-ce que les billets se vendent bien ? Je n’en ai aucune idée ! Je ne regarde jamais les chiffres. On dirait que je n’ai pas envie de regarder ça chaque semaine. [...] Sinon, pour la première fois en 10 ans, j’ai retrouvé le plaisir de créer pour le web. Je me suis acheté une caméra et j’ai envie de créer plein de choses. [...] Je suis heureux de recommencer un troisième show. Je suis heureux de retrouver le public. Je suis heureux de créer. »

◆ Jérémy Demay présentera son spectacle Naturel les 17 et 27 mai, à l’Olympia de Montréal. Il jouera aussi du 1er au 3 juin, à la Salle Albert-Rousseau de Québec. Pour toutes les dates : jeremydemay.ca.