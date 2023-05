Key Lime Festival: quand le citron vert est à l’honneur

Avez-vous déjà goûté à une tarte à la lime, une Key Lime Pie comme on dit en Floride ? Dites-vous qu’elle a la même popularité ici, que la poutine au Québec ! C’est LA recette la plus populaire au Sunshine State. D’ailleurs, elle a été désignée tarte officielle de la Floride par un décret promulgué en 2006.

Photo tirée de Facebook.com/KeyLimeFestival/photos

La tarte à la lime, Key Lime Pie qui peut ressembler à notre tarte au citron, consiste en une garniture crémeuse, faite de lait concentré, de jaunes d’œufs et du jus de ces petits citrons verts versée sur une croûte de chapelure de biscuits et couronnée de crème fouettée ou de meringue. Selon l’un des fondateurs du festival, l’auteur, historien et cuisinier David Sloan, la tarte à la lime aurait été servie la première fois à Key West dans les années 1848-1906. La ville en est si fière que chaque année à la fin juin elle organise le célèbre Festival du citron vert, le « Key Lime Festival », une fête gourmande d’une durée de cinq jours qui attire les touristes d’un peu partout à travers le monde, y compris un grand nombre de foodies et de gourmets québécois.

Des activités pour toute la famille

Photo tirée de Facebook.com/KeyLimeFestival/photos

Plusieurs activités sont organisées au cours de cette fête, dont des dégustations de tartes à la lime, de hors-d’œuvre et de plusieurs boissons alcooliques faits à base de citron vert. On offre même un cours pour apprendre à cuisiner une tarte à la lime ou pour savoir comment planter un limettier pour agrémenter son terrain.

Photo tirée de Facebook.com/KeyLimeFestival/photos

Si vous avez le cœur à la fête, ne manquez pas la tournée des bars de Key West, le « Key Lime Sip and Stroll », où l’on vous convie à essayer plusieurs cocktails et Margaritas à base de citron vert. Votre mission sera ensuite de voter pour l’établissement qui a concocté le meilleur cocktail et la meilleure Margarita de Key West. L’année dernière, c’est le Key Lime Pie Colada de Hank’s Hair du Dog Saloon qui a remporté la palme, alors que le Wahiburger a gagné celle de la meilleure Key Lime Margarita. Bien sûr, plusieurs restaurants de Key West offrent des menus spéciaux pour l’occasion, que ce soit pour des brunchs ou pour des repas plus élaborés.

Photo tirée de Facebook.com/KeyLimeFestival/photos

Mais ça ne s’arrête pas là... La chasse au trésor « Key Lime Scavenger » qui vous mènera vers des sites emblématiques de Key West plaira aux petits et aux grands, les sportifs pourront participer à une course d’endurance de 8 km, et si vous aimez célébrer la Fête nationale américaine, alors rendez-vous au Pool Party de chez Dante’s Key West Pool Bar & Restaurant où vous pourrez vous rafraîchir au son de la musique jouée par des musiciens sur place, accompagné bien sûr, d’un cocktail au jus de lime.

Un concours destiné aux plus gourmands

Photo tirée de Facebook.com/KeyLimeFestival/photos

Mais l’activité la plus populaire de ce festival est sans contredit le fameux concours de « mangeurs » de tartes à la lime qui a lieu le 4 juillet, jour de la fête de l’Indépendance américaine. Pour remporter ce concours connu dans le monde entier, le « World Famous Key Lime Pie Eating Championship », les participants doivent avaler le plus rapidement possible une tarte au citron vert de neuf pouces garnie de crème fouettée mais attention, et c’est là que ça se complique drôlement, sans l’usage des mains. L’année dernière c’est un résident de l’île qui est ressorti champion parmi 24 autres concurrents. Il a englouti toute la tarte en seulement une minute et 14 secondes !

Photo tirée de Facebook.com/KeyLimeFestival/photos

Ce concours amusant attire la foule et les caméras. Il rappelle le très célèbre concours de mangeurs de hot-dogs, le « Nathan’s Famous International Hot Dog Eating » qui se déroule aussi annuellement le 4 juillet, à Coney Island, New York.

Atterrissage d’une tarte à la lime

Photo tirée de Facebook.com/KeyLimeFestival/photos

Pour continuer de vous amuser, vous pouvez tenter votre chance en prenant part au « Key Lime Pie Drop ». Il s’agit d’un concours de chute de tartes à la lime défiant la loi de la gravité. Le but est de lancer une tarte du haut du phare de Key West et de la faire atterrir sans l’endommager, sur une cible bien précise au sol, tout un défi pour faire en sorte qu’elle n’explose pas à l’arrivée !

Photo tirée de Facebook.com/KeyLimeFestival/photos

Évidemment pour réussir cet exploit, les participants devront être inventifs en créant des moyens de transport particuliers, en ayant recours à toutes sortes de stratagèmes et en utilisant parfois des notions scientifiques. La tarte des gagnants de l’an dernier a atterri intacte grâce à un panier, retenu par des ballons gonflés à l’hélium ! Enfin, pour clore ces cinq jours de folies et pour souligner la fête de l’Indépendance américaine, le public est invité à la tombée de la nuit à un grandiose feu d’artifice comme seuls les résidents de Key West savent le faire !

Bref, le Key Lime Festival est susceptible de plaire à bon nombre d’épicuriens. C’est aussi une belle occasion de rencontrer la sympathique faune locale dans une ambiance de fête de village. Tout ça avec en toile de fond la mer, sa beauté et son bleu exceptionnel, et ses couchers de soleil à couper le souffle.

Un petit conseil... Lors de votre séjour au royaume de la Key Lime Pie, n’oubliez pas de porter un vêtement couleur lime et, pourquoi pas, des verres fumés assortis. Le vert « fluo », les costumes amusants et même bizarroïdes sont très tendance durant cet événement tout à fait déjanté !