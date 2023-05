La fleur de lys, le symbole de toute une nation

Si à une époque lointaine, le lys était le symbole de la monarchie française, aujourd’hui, cette même fleur est sans aucun doute l’emblème de la présence française sur ce continent.

Il faut remonter au règne de Clovis (466-511), roi des Francs et premier roi du royaume de France, pour voir l’iris devenir le symbole de la monarchie française.

Photo fournie par Musée National du Château et des Trianons

Vous avez bien lu, à l’origine, c’était un iris et non un lys. Si les deux fleurs se ressemblent, elles n’appartiennent pas à la même famille de plantes. Alors, pour découvrir l’origine de notre belle fleur de lys, on doit se déplacer sur la ligne du temps.

En fait, un bond de plus de trois siècles est nécessaire pour voir apparaître la fleur de lys sur le sceptre du petit-fils de Charlemagne, le roi Charles-le-Chauve (823-877). C’est donc au cours du Moyen Âge que le lys deviendra l’emblème identitaire du royaume de France, au même titre que le lion, la rose ou l’aigle pour d’autres pays européens.

SYMBOLE RELIGIEUX ET PLUS ENCORE

Le blason de la couronne française présente trois fleurs de lys. Elles évoquent la Sainte Trinité, soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec le temps, le lys est aussi devenu le symbole de la soumission du roi de France à Dieu. Cette soumission, bien utile, permet de faire comprendre au bon peuple que le pouvoir royal a été accordé au roi par la volonté divine.

Photo tirée de Wikimedia Commons/Domaine public

Le lys était aussi un symbole de fécondité dans la tradition chrétienne. Associé à la Sainte Vierge, on le retrouve fréquemment dans l’iconographie de l’art chrétien. Il apparaît d’ailleurs dans les communions ou dans les mariages, car il représente la pureté et l’amour chaste. L’avez-vous remarqué ? L’ange Gabriel est souvent représenté avec une fleur de lys à la main.

Photo tirée de Wikimedia Commons/Domaine public

Par exemple, dans le tableau L’Annonciation de Léonard de Vinci, l’ange Gabriel tient un lys blanc comme un symbole de la pureté de la Vierge Marie.

LE LYS SE MET À FLEURIR DANS LA VALLÉE DU SAINT-LAURENT

Le symbole du lys est transporté en premier sur le continent nord-américain par l’explorateur français Jacques Cartier. Pour l’équipage de Cartier, la fleur représente la puissance de leur monarque, François 1er. Alors, pour marquer leur prise de possession coloniale, Cartier élève une première croix au havre Saint-Servan le 12 juin 1534, puis une seconde à Gaspé, quelques jours plus tard.

Photo fournie par Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Même si dans les premières années de l’implantation coloniale française en Amérique, nous avons bien peu de traces formelles du lys en tant que symbole, on sait qu’il est présent à Québec, à Trois-Rivières et à Montréal.

Photo fournie par Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Il fleurit bien au-delà de la vallée du fleuve Saint-Laurent, puisque les explorateurs qui tentent de prendre possession de l’Amérique du Nord utilisent les armoiries du roi de France pour marquer leurs possessions. De plus, en 1673, le gouverneur Louis de Buade de Frontenac offre à Québec des armoiries dans lesquelles on retrouve des fleurs de lys (ainsi qu’un castor et deux orignaux). En 1683, pour garantir la valeur et le poids de la piastre en circulation au Canada, on y incruste une fleur de lys. En Nouvelle-France, le lys apparaît donc dans la pierre des églises, dans des armoiries, sur des bannières militaires, dans les œuvres d’art religieuses, sculpté dans le mobilier fabriqué par l’artisan.

Photo tirée de Wikimedia Commons/ C. P. Champion

Bref, il s’est implanté en symbolisant une monarchie absolue qui règne sur une partie du continent nord-américain.

Le lys se fait plus discret après la Conquête britannique (1763). Toutefois, vers la fin du 19e siècle, les Canadiens français l’exhibent fièrement, en particulier durant les rassemblements de la Saint-Jean-Baptiste, soulignant ainsi leur origine. La fleur de lys devient alors le symbole d’unification d’une nation en réponse au drapeau britannique qu’arborent les Canadiens anglais.