L’avenir de notre télé: cinq questions à Zoé Pelchat-Ouellet et Marjorie Armstrong

Le web, Zoé Pelchat-Ouellet et Marjorie Armstrong connaissent. Leurs séries ont fait le tour des festivals les plus prestigieux au monde. Dominos pour la première, où l’on suit sur deux saisons le destin de frères endeuillés au fil de leurs rencontres avec d’autres marginaux. Son court métrage Lune s’est aussi démarqué tout comme Gaby les collines à Berlin récemment. La seconde est comédienne et scénariste. L’arène, qui a aussi connu deux saisons, suit une mère monoparentale à bout de souffle, mais pas sans mots dans le monde des rap battle. Son court métrage S.D.R. a remporté plusieurs prix.

Les deux amies ont uni leur talent pour une expérience sociologique de camp d’été qui tourne mal avec P.A.M. – Programme d’aspirant-moniteur. Elles partagent un intérêt pour les jeunes et une approche ultra réaliste. Elles planchent chacune sur des projets de grande envergure qu’elles développent. On peut dire qu’elles font résolument partie de l’avenir de notre télé.

Est-ce que P.A.M. est né d’une histoire vécue ?

Photo fournie par Katya Konioukhova

Marjorie : C’est un sujet de prédilection. J’ai été campeuse, monitrice, j’ai fait mon P.A.M. J’étais monitrice à 16 ans avec des jeunes qui avaient pratiquement mon âge. On allait dans le bois. J’ai aussi étudié en communication des relations humaines. La psychologie relationnelle, de l’organisation et les phénomènes de groupes me fascinent. Les références du professeur (joué par Gabriel Arcand) sont de vraies théories. Je trouvais intéressant d’explorer à quel point la théorie ne fonctionne pas quand t’es en survie. Même si tu es une bonne personne, en situation extrême, tu ne sais pas comment tu peux réagir. C’est une question d’ordre social.

La série se déroule entièrement en forêt. Quel a été le plus gros défi ?

Photo fournie par Zoé Pelchat-Ouellet

Zoé : La continuité. On y est allé pour une approche très naturaliste. On a passé neuf jours dans le bois et les trois premiers jours il pleuvait sans arrêt. Il y a eu un gros travail de scripte parce qu’il y a une dégradation des personnages et qu’on ne tournait pas en continuité. Très belle job au niveau du maquillage-coiffure pour que les personnages ne soient pas trop propres et soient de plus en plus sales et luisants. Jamais la crédibilité ne devait être remise en doute.

Quel esprit régnait sur le plateau ?

Zoé : Les acteurs ont été « troopers » malgré le froid. Ils ont créé de gros liens. On les entendait chanter entre les « take ». Ça venait nourrir leur performance. Ils se valorisaient beaucoup entre eux. Nous avons tourné dans les Laurentides et tout le monde dormait sur le site. Ça a donné la « vibe » au projet.

On ne fait pas du web comme on en faisait il y a 10 ans. Il y a un haut niveau de qualité. Quelle est la principale règle à respecter dans un format court ?

Marjorie : Il faut être super punché. Pour moi le format s’apparente à de la nouvelle. Il faut des pivots, des punchs à la fin de chaque épisode, un revirement de situation. Le montage contribue au rythme aussi.

On dit souvent que les jeunes ne s’intéressent pas à notre culture. Cette série a tout pour les séduire. Comment y êtes-vous arrivées ?

Marjorie : J’ai des frère et sœur de 17-19 ans. Je leur demande souvent comment ils diraient telle ou telle affaire. Je pense qu’il faut faire confiance aux comédiens aussi, leur permettre de mettre les dialogues dans leurs mots. C’est au message que je tiens. Une enseignante de secondaire 1 m’a dit avoir montré la série à ses élèves pour créer la discussion. Ça m’a fait vraiment plaisir.

Zoé : La plume de Marjorie a un côté cru, elle ne fait pas dans le bonbon, surtout quand elle parle aux jeunes. Les dialogues sont réalistes. Je pense qu’il faut intégrer les jeunes dans le processus, s’immerger de leur culture, les observer. Ils sont très cultivés visuellement à cause des réseaux sociaux et des différentes plateformes. Leur œil est plus affûté que jamais. Il faut leur offrir des shows qui reflètent ça.

♦ P.A.M. – Programme d’aspirant-moniteur est à voir sur noovo.ca

♦ L’arène est toujours disponible sur téléquebec.tv

♦ Dominos est offert sur tv5unis.ca et Ici tou.tv