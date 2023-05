Le trophée d’une vie

À titre de pêcheurs, nous souhaitons tous capturer de beaux spécimens pour les combats qu’ils opposent et pour la fierté de les avoir déjoués.

• À lire aussi: Pour l’amour de la pêche et du plein air

Mohamed Bouti de Notre-Dame-de-Grâce, 29 ans, taquine les poissons à gué depuis sa tendre enfance. Son terrain de jeu se situe autour de Montréal dans le bassin hydrique relié au fleuve Saint-Laurent et à ses tributaires.

Il y a cinq ans, son copain Chad lui a enseigné les rudiments de la pêche blanche et il s’est passionné rapidement pour cette activité de prélèvement.

Toute une surprise

Le 11 février 2023, Moe, comme ses amis l’appellent, pêche toute la journée dans le secteur de Vaudreuil. Il ne capture que deux petits brochets de 3-4 lb en se servant de maquereaux morts empalés sur des harnais doubles avec trépied. Vers 15 h 30, fatigué, il commence à ramasser ses cannes de type Polar submergées. Tout à coup, il s’aperçoit que le drapeau de la dernière brimbale au bout de la rangée est relevé et que celle-ci bouge dans tous les sens à la surface de la glace. Il s’empresse de la monter pour constater que le moulinet est complètement dévidé.

Photo fournie par Patrick Campeau

Le combat s’amorce et s’annonce difficile. Au bout de 20 minutes, il entrevoit son opposant et Moe réalise qu’il ne pourra pas le soutirer à travers son trou de 8 pouces. Un peu en panique, il demande à un pêcheur à proximité de bien vouloir agrandir l’orifice avec sa tarière afin de pouvoir en extirper son trophée plus tard. Opération qui s’est évidemment avérée périlleuse, car il aurait pu couper son fil tressé de 20 livres/test à ce moment.

Tentatives

Environ cinq minutes plus tard, il se rentre le bras dans l’eau jusqu’à l’épaule pour tenter d’agripper le carnassier sous la mâchoire. Ayant une vision très limitée à travers les trous dans 18 pouces de glace, il manque son coup et se fait mordre deux doigts. Surpris, il ressort sa main complètement ensanglantée. Une dizaine de minutes s’écoulent et il retente sa chance avec un autre amateur pour finalement réussir à le hisser hors de l’eau.

Le prédateur capturé est un maskinongé de 57 pouces de longueur. À la suite des photos d’usage, Moe l’a remis à l’eau et il l’a soutenu pendant plus d’un quart d’heure, le temps qu’il reprenne ses forces et qu’il reparte par lui-même.

Un record

Épaté par la taille de sa capture, M. Bouti effectue quelques recherches et il l’enregistre auprès de la prestigieuse association qui comptabilise officiellement les plus gros poissons de la planète : le Fresh Water Fishing Hall of Fame. Deux mois plus tard, il apprend avec stupéfaction qu’il est le nouveau détenteur du record du monde pour le plus imposant maskinongé de tous les temps, capturé sous la glace et gracié par la suite.

Sincères félicitations, Moe.

► Je vous invite à me suivre sur Facebook.