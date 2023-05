Legault ouvert à revoir les tarifs au nom de la sobriété énergétique

SHERBROOKE | Le premier ministre François Legault est d’accord pour diminuer les tarifs d’électricité en dehors des heures de pointe, comme son superministre Pierre Fitzgibbon le recommande, en donnant l’exemple du lave-vaisselle la nuit.

En janvier dernier, François Legault avait pourtant clairement indiqué que d’inciter les Québécois à démarrer leur lave-vaisselle la nuit pour économiser de l’énergie, « ce n’est pas quelque chose que je veux regarder à court terme ».

Il préférait d’abord commencer par serrer la vis aux entreprises en privant celles qui refusent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de généreux rabais sur l’électricité.

Le discours du ministre de l’Énergie, qui prône la sobriété énergétique aussi pour les consommateurs résidentiels semble avoir fait du chemin auprès de François Legault.

Revoir sans hausser

« Je pense qu’il faut vraiment se pencher sur l’efficacité énergétique. Il faut en faire beaucoup plus au Québec », a déclaré le chef caquiste, lors d’un point de presse en marge de l’ouverture du congrès de son parti, samedi matin.

« Ce n’est pas dans mes intentions d’augmenter les tarifs (d’électricité), mais on pourrait les diminuer à certains moments », a continué le premier ministre.

« C’est de plus en plus clair qu’on va avoir besoin de beaucoup plus d’électricité. L’électricité qui coute le moins à produire, c’est l’électricité qu’on économise », a expliqué M. Legault.

Mais pour inciter les Québécois à réduire leur consommation d’électricité, M. Legault préfère utiliser la carotte, au lieu du bâton.

Nouveaux programmes

« Je pense qu’il y a moyen de regarder. Ce n’est pas dans mes intentions d’augmenter les tarifs, a répété le premier ministre, mais on pourrait les diminuer à certains moments, puis en plus il faut expliquer aux Québécois qu’ils pourraient économiser, donc mettre en place des programmes. »

Hydro-Québec propose déjà la tarification dynamique, qui permet aux clients résidentiels d’obtenir des rabais lorsqu’ils réduisent leur consommation d’électricité à des moments précis. Pour l’heure, à peine 228 000 clients ont opté pour ce plan tarifaire, de façon volontaire.

Hydro-Québec estime qu’elle pourrait économiser l’équivalent de 25 TWh d’électricité grâce à l’efficacité énergétique. « Ça veut dire que ça nous économiserait la construction de l’équivalent de deux barrages », a illustré M. Legault.

Des propositions rejetées

L’efficacité énergétique passe par un ensemble de mesure, a laissé entendre le premier ministre. Ses militants réunis en congrès ont d’ailleurs débattu d’une proposition pour que les achats de systèmes de chauffage et de climatisation plus efficients, comme les thermopompes, soient subventionnés.

La plupart des propositions inscsrites au congrès ont été adoptées sans grand débat. Celle proposant de mettre fin au monopole de la Société des alcools du Québec a toutefois été rejetée. Idem pour la proposition suggérant d'autoriser le virage à droite au feu rouge sur l'île de Montréal.