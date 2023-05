Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus ou chefs de parti politique qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours de la dernière semaine.

• À lire aussi: 100 millions de Canadiens: c'est Legault qui est pris au piège

Les bulletins

CHRISTIAN DUBÉ, CAQ

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Le ministre a bien fait de brasser les acteurs de la résistance au changement qui ont défilé en commission sur sa réforme. Par contre, pour le rattrapage des chirurgies en attente, l’objectif de revenir au niveau prépandémique ce printemps est raté, au point où l’échéancier fixé avec les spécialistes est repoussé au 31 décembre 2024.

FRANÇOIS LEGAULT, CAQ

Photo d'archives

Il a affirmé que dans les études sur le troisième lien, des projections démontrent le maintien de temps de déplacement plus bas. « Non seulement ça a baissé pendant la pandémie, mais que ça devrait rester comme ça. » Or, il n’y a pas de telles projections. Les documents stipulent même que « la vraie situation postpandémique sera connue d’ici une à deux années. »

SIMON JOLIN-BARRETTE, CAQ

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Moins bonne semaine. C’est le leader du gouvernement qui se retrouve au bâton, à devoir défendre une généreuse hausse de salaire de 30 % pour les élus de l’Assemblée nationale. Il a recommandé au Conseil des ministres de nommer un ami personnel, un avocat de 36 ans, à un poste de juge.

PAUL ST-PIERRE PLAMONDON, PQ

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Il a placé François Legault sur la défensive en demandant s’il existait une lettre ou une correspondance démontrant qu’il a réclamé des pouvoirs du fédéral en immigration. Le caquiste a répliqué que le PQ au pouvoir n’avait pas obligé les immigrants économiques à parler français... ce qu’il n’a pas fait lui non plus dans son premier mandat.

En vrac

Un faucon en peluche pour Roberge

La ministre fédérale Ginette Petitpas Taylor a remis au ministre de la Langue, Jean-François Roberge, un toutou de faucon pèlerin, devenu le symbole du français menacé par les anglicismes, depuis la publicité gouvernementale québécoise. Une attention très cool... euh, très chouette !

René Lévesque en espadrilles ?

Photo tirée d'Instagram

La caquiste Shirley Dorismond s’est présentée à une cérémonie en hommage à René Lévesque en espadrilles, disant lui faire un clin d’œil, parce que c’est « comme il avait l’habitude de le faire ». On ne sait trop si elle a confondu avec Bruno Marchand, mais les proches de M. Lévesque n’ont aucun souvenir de l’avoir vu ainsi chaussé.