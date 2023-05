Maman m’a inculqué ma passion pour le sport

Mario Langlois est né à l’Hôpital de Magog, mais il habitait à Sainte-Catherine-de-Hatley avant que la famille s’établisse à Magog alors qu’il avait six ans. Ses frères, Robert et Vincent, et lui n’ont manqué de rien malgré le fait que leur père, Denis, était souvent absent de la maison, car il travaillait à la Baie-James. Son père lui a enseigné qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Si ce n’était pas de la passion pour le sport de sa mère, Pauline, il ne pratiquerait pas aujourd’hui le métier d’animateur radio qu’il adore.

En chaloupe à la pêche avec ton père.

Les plus beaux moments que j’ai passés en famille, c’est à la pêche en chaloupe avec mon père sur le lac Massawippi ou le lac Memphrémagog, sans oublier la pêche sur la glace en hiver.

Tu te lançais à la balle avec ta mère.

J’ai toujours favorisé le baseball. Ma mère se joignait à nous pour se lancer à la balle. Quand j’en parle aujourd’hui, j’en ai la chair de poule.

Tu rêvais d’être un descripteur sportif tout comme René Lecavalier.

À bien y penser, j’ai mis la barre tellement haute que je n’ai jamais pu atteindre son niveau de compétence. Je décrivais des matchs de hockey dans la rue ou des matchs de baseball avec mes cartes de joueurs.

Tes joueurs favoris étaient Guy Lafleur, Bobby Orr et Vladislav Tretiak.

Lorsque j’effectuais un arrêt, je criais très fort : « Quel arrêt de Tretiak ! » Mes amis pleurnichaient à ma mère pour que je me taise après un arrêt, elle leur souriait tout simplement.

Gaétan Boucher était aussi une étoile pour toi.

J’ai participé aux championnats provinciaux de patinage de vitesse à Sherbrooke. Malheureusement, avec mes patins de hockey aux pieds, j’ai chuté en demi-finale.

Tu décrivais des matchs de baseball imaginaires.

Mon oncle André avait inventé un jeu de société de baseball en utilisant un jeu de cartes. Je remplissais ma carte de pointage de noms fictifs selon les cartes de joueurs que j’avais collectionnées.

Tu collectionnais des cartes de joueurs de baseball.

Je lançais la carte du joueur que j’avais dans les mains vers le mur et maman m’entendait crier : « Pete Rose vient de frapper un double contre la clôture du champ droit ! »

Tu aimais aussi suivre la politique.

Radio-Canada à l’époque présentait tous les congrès politiques. Me voilà devant notre téléviseur toute une fin semaine en train de suivre la nomination de Joe Clark à la chefferie du Parti conservateur.

Le hockey du samedi soir chez tes grands-parents...

Nous étions jeunes et, avec mon oncle André, nous regardions le match du Canadien. Mon oncle nous fournissait un chandail du Canadien et de l’autre équipe à mon frère et moi.

L’ancien « stade Théroux » à Magog a marqué ta vie.

J’y ai passé mes étés, qui me semblaient une éternité de plaisir, car le retour à l’école paraissait tellement loin dans ma tête ! J’ai joué au baseball, arbitré des matchs, été marqueur aux matchs et, à l’âge de 12 ans, j’étais le gérant de la formation Atome qui a remporté le championnat.

À vélo dans les rues de Magog...

Grâce à mon premier emploi comme camelot à La Tribune et de marqueur, j’ai pu m’acheter deux vélos à 10 vitesses.

Pourquoi deux ?

Parce que mes deux vélos ont été volés. Alors, les gens me voyaient âgé d’à peine 11 ans avec le vélo de maman et le siège de bébé de mon jeune frère attaché au vélo.

Mario Gosselin t’a fait vivre ton moment de gloire de 15 secondes.

La veille, le journaliste Jean-Guy Rancourt, de La Tribune, m’avait décrit comme un fier compétiteur au baseball. Mario Gosselin, la vedette des Cantonniers et futur joueur des Nordiques, qui, je croyais, ne me connaissait pas, m’a salué dans l’autobus scolaire en me soulignant que j’étais un fier compétiteur. Quelques semaines plus tard, je jouais au hockey-balle avec lui dans la rue... car je possédais un filet de buts.

Tu as participé à un échange culturel.

Dans le cadre d’un programme scolaire, j’ai passé deux semaines chez une famille à Newmarket, en Ontario, pour apprendre l’anglais.

Tu étais impliqué au sein du hockey mineur.

J’étais marqueur et l’annonceur maison à l’aréna de Magog pour le hockey mineur et les Cantonniers Midget AAA de Magog. Lors du tournoi Atome/Pee-Wee de Magog, j’avais à peine 16 ans, et je devais présenter Guy Lafleur à la foule...

Ta première rencontre avec Guy Lafleur fut mémorable.

Je m’étais bien préparé pour ma longue allocution et chaque fois qu’il venait pour mettre son pied sur la patinoire, je n’avais pas encore terminé mes propos. Guy m’a dit que j’avais une bonne paire de mains. J’étais tellement nerveux que je lui ai répondu que je n’avais pas l’habileté ou la souplesse des siennes pour marquer des buts. Il s’était mis à rire.

« Bonjour Mario, es-tu mort ? »

Les premiers mots que ma mère m’avait écrits dans sa lettre lorsque j’étudiais au cégep de Jonquière en communications. J’ai alors compris rapidement son message, car j’ai fait de l’autostop aller-retour Jonquière-Magog pour aller la voir.

Tu aurais aimé rencontrer le président Barack Obama.

Oui, non pas pour discuter de politique, mais plutôt de ses propos dans son légendaire discours « A New Beginning ».

Tu as trois enfants.

J’ai passé la majorité de ma vie à l’aréna de Magog avec mes enfants, Karel, 33 ans, Raphael, 18 ans, et Maëva, 16 ans. Ce sont des moments précieux que j’apprécierai toujours. D’ailleurs, la réalité, c’est que mes enfants sont la pierre angulaire de ma vie.

Demain, c’est une journée spéciale pour toi.

En effet, j’aimerais souhaiter à ma maman et à toutes les autres mères une « joyeuse fête des Mères ». D’ailleurs, nous avons seulement une mère, et j’aime beaucoup la mienne.