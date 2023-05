Maryland : les trésors de la baie de Chesapeake

Dès que l’on traverse le long pont double enjambant le plus grand estuaire des États-Unis, menant à l’Eastern Shore du Maryland, l’odeur du large chatouille les narines. Crabes, huîtres et sébastes abondent dans les eaux de la baie de Chesapeake pour le grand bonheur des visiteurs. Seconde partie d’un road trip dans les pas d’Harriet Tubman et pour se titiller les papilles !

Après avoir exploré Cambridge et ses environs, on peut poursuivre la route vers le nord, à l’instar de la première femme noire à figurer sur les billets de 20 $ états-uniens et d’autres esclaves en fuite, dans des conditions qui, évidemment, diffèrent nettement.

Photo fournie par Marie-Eve Blanchard

Un arrêt à Denton, petit village où l’art est à l’honneur notamment avec son charmant centre de fibre textile, permet de découvrir le lieu d’où partaient des bateaux à vapeur transportant passagers et marchandises vers Baltimore.

Plusieurs esclaves afro-américains travaillaient dans des chantiers navals ici sur la rivière Choptank et Hugh Hazlett, conducteur du chemin de fer clandestin, parti d’ici sur un bateau à vapeur en 1858 pour affronter un procès à Cambridge après s’être fait prendre.

Photo fournie par Marie-Eve Blanchard

Une application instructive

On peut ensuite bifurquer vers le paisible arboretum de Adkins. Une intéressante application permet de découvrir comment la nature a joué un rôle dans la libération des esclaves et comment ceux-ci l’utilisèrent afin de se déplacer, de se cacher ou de trouver de la nourriture.

Arrêt à Chesterville où il est possible de visiter le Sumner Hall, un intéressant musée et centre éducationnel de culture afro-américaine, puis direction Rock Hall où le front de mer omniprésent et les marinas invitent à l’évasion.

Un tour en voilier avec Suzanne et Mark Einstein dans les eaux de la baie donne ici envie d’arrêter le temps afin d’observer sans fin le coucher du soleil sur l’eau.

Photo fournie par Marie-Eve Blanchard

Finalement, direction vers le sud, question de terminer en grand cette virée avant le retour vers Washington D.C. ou Baltimore, ou encore de rentrer à la maison.

Dans la baie de Chesapeake, il est possible de participer à une activité de pêche ou simplement profiter d’une excursion pour aller admirer de plus près le Bay Bridge et le phare de Thomas Point Shoal qui domine les eaux de son pilotis depuis 1875.

Photo fournie par Marie-Eve Blanchard

L’arrêt s’impose finalement au Fisherman’s Crab Deck, incontournable avec ses festins de crabe servi au bord des quais de Kents Narrow. Question de faire comme les locaux, on débute en entrée avec la très populaire « half & half », moitié crème de crabe et crème de légumes et de crabe du Maryland, avant de poursuivre avec le roi des crustacés de la baie. Vendus à la douzaine ou à la demi-douzaine, les crabes sont directement déposés sur un papier recouvrant la table, abondamment saupoudrés d’un assaisonnement maison d’épices et accompagnés d’un beurre fondu et d’un vinaigre de malt. Délectable !

Repères

Belle table : Blue Heron Oyster House and Inn à Rock Hall

Sortie en voilier avec Blue Crab Chesapeake Charters à partir de la marina de Swan Creek. 90 minutes, 35 $/personne

Excursions de pêche au crabe et poissons, dont le fameux rockfish, avec Maryland Fishing and Hunting. Vérifiez auprès de l’entreprise les possibilités, les dates diffèrent en fonction de la réglementation du Maryland.

La saison du crabe s’échelonne sur 6 mois d’avril à octobre ! Ensuite, les huîtres prennent la relève jusqu’en mars. Pour un festin sans pareil :

Dégustation et visite d’un vigno-ble intéressant avec vue splendide

Infos