Mélanie Maynard comblée par son retour à la télé: «C’est un beau cadeau de la vie»

Mélanie Maynard prendra la barre du magazine culturel estival Sucré Salé à compter du 22 mai prochain. Un nouveau défi qu’elle aborde avec une bonne dose de confiance, mais aussi une certaine fébrilité à l’idée de redécouvrir le rythme effréné d’une émission quotidienne à la télé : « Je trouve que ça arrive à un beau moment de ma carrière parce que je n’ai pas de stress et que je n’ai pas l’impression d’avoir quelque chose à prouver », confie l’animatrice en entrevue.

Il y a neuf ans, Mélanie Maynard avait levé sa main très haut pour signifier son intérêt pour l’animation du magazine culturel estival Sucré Salé quand Guy Jodoin avait annoncé son départ, après 13 saisons. On connaît la suite : le poste avait finalement été confié à Patrice Bélanger qui a piloté l’émission pendant les huit étés suivants.

Or, quand Bélanger a annoncé l’automne dernier qu’il quittait à son tour la barre de l’émission, Mélanie Maynard n’a même pas eu à se manifester : le poste d’animatrice de Sucré Salé lui a été offert sur un plateau d’argent. Elle devient ainsi la première femme, en 22 saisons, à animer la quotidienne estivale de TVA.

« J’imagine qu’il fallait que je sois plus patiente, lance en riant la comédienne et animatrice. C’est un beau cadeau de la vie, et ça arrive à point. »

Retour à la télé

Mélanie Maynard n’exagère pas quand elle dit vivre actuellement un beau moment dans sa carrière. À 51 ans et après avoir passé les dernières années à animer à la radio, elle a renoué avec la télévision l’automne passé en succédant à Édith Cochrane aux côtés d’André Robitaille dans Les enfants de la télé. L’animation de Sucré Salé lui permettra maintenant de revivre l’énergie d’une émission quotidienne, elle a qui a coanimé la matinale Deux filles le matin, de 2005 à 2010.

« Je suis très heureuse qu’on me donne cette opportunité à ce moment--ci de ma carrière parce que j’ai l’impression que je vais être vraiment meilleure qu’il y a 20 ans, avance-t‐elle.

« Je sens que je n’ai jamais été autant à l’affût de l’actualité et que je n’ai jamais eu autant de choses à dire qu’en ce moment. Mais malheureusement, dans notre milieu, c’est souvent quand on arrive à l’âge que j’ai que les animatrices commencent à disparaître de l’écran. C’est dommage parce que c’est généralement le moment de notre carrière où on a acquis le plus de profondeur et d’expérience. »

Si elle s’est faite plus discrète sur les plateaux de tournage pendant quelques années, Mélanie Maynard ne s’est pas tourné les pouces pour autant.

Au cours des trois dernières années, elle a coanimé l’émission de radio matinale On part ça d’même, sur les ondes de la chaîne WKND 99.5 FM. Cette expérience l’a beaucoup fait grandir en tant qu’intervieweuse, assure-t-elle.

« La radio, ça reste un médium formidable, fait-elle valoir. La boîte est beaucoup plus large. Le cadre peut prendre la forme que tu veux et, comme je suis quelqu’un de très spontané, c’est un médium qui me va bien. »

Authenticité

C’est d’ailleurs cette spontanéité qu’elle souhaite pouvoir apporter à son rôle d’animatrice de Sucré Salé. Elle veut éviter de faire des entrevues trop préparées ou prémâchées. Elle n’est pas trop acquise non plus à l’idée d’aller faire des entrevues la tête en bas dans un manège ou de se lancer dans le fleuve avec ses invités.

« Je pense qu’on va revenir à une espèce de simplicité plus authentique qui me ressemble beaucoup, explique-t-elle. J’ai l’impression qu’on va faire évoluer Sucré Salé à mon image. On ne réinventera pas la roue, mais je vais essayer de faire des rencontres plutôt que des entrevues. J’ai aussi demandé à avoir des moments où je parle aux téléspectateurs, ce qui ne se faisait pas avant dans Sucré Salé. Il est aussi question que j’accueille des gens chez moi, dans ma cour, pour des vendredis plus festifs. »

Et quels artistes rêve-t-elle de rencontrer cet été ? Mélanie Maynard dit avoir déjà inscrit plusieurs noms sur sa liste de souhaits.

« Il y a Serge Fiori, que je n’ai jamais rencontré, et Michel Rivard que je n’ai jamais eu la chance d’avoir en entrevue en tête à tête. J’écoute leur musique depuis l’âge de 12 ans. Ce sont des vieux de la vieille que j’ai envie de rencontrer avec mes nouveaux yeux de vieille ! » conclut-elle en riant.

►Sucré Salé sera diffusé à TVA du lundi au vendredi à 18 h 30, à compter du 22 mai.

La nouvelle réalité des réseaux sociaux

Le monde de la télévision a beaucoup évolué depuis la dernière fois où Mélanie Maynard a animé une émission quotidienne. L’arrivée des réseaux sociaux a notamment changé les rapports entre les animateurs et les téléspectateurs, pour le meilleur et pour le pire...

Mélanie Maynard, qui est très présente sur les réseaux sociaux, ne cache pas qu’elle appréhende beaucoup cette nouvelle réalité avec laquelle les animateurs doivent composer de nos jours.

« Je suis encore en dilemme à me demander si je vais aller lire les commentaires ou pas », avoue l’animatrice.

« Ce qui me rassure, c’est que pour Les enfants de la télé, je n’ai reçu que des commentaires positifs. Les réactions étaient aussi très favorables quand on a annoncé que j’allais animer Sucré Salé. Mais juste le fait que ça soit une femme à l’animation, je m’attends à ce qu’on reçoive 15 fois plus de critiques que ce que Patrice [Bélanger] a pu recevoir les années précédentes, par exemple. J’ai même proposé qu’on me mette en uniforme pour être sûre que l’aspect physique ne passe pas dans le tordeur ! »

Mélanie Maynard dit avoir développé une relation privilégiée avec ses fans sur les réseaux sociaux. Certains de ses admirateurs n’hésitent d’ailleurs pas à se porter à sa défense dès qu’elle fait l’objet de commentaires désobligeants sur Facebook.

« C’est comme une petite armée d’estime personnelle qui travaille pour moi », souligne l’animatrice.

« Je dis toujours que je suis la Michel Louvain des réseaux sociaux parce que Michel, il prenait le temps de répondre à toutes les lettres qu’il recevait. Je fais la même chose avec les messages que je reçois. J’ai tissé des liens importants et j’ai envie de continuer à les développer. »

Messages non sollicités

Mélanie Maynard a toutefois goûté aux effets néfastes des réseaux sociaux en mars dernier. Après avoir reçu des messages à caractère sexuel non sollicités d’un homme qui lui a aussi envoyé une photo de ses parties génitales, l’animatrice a décidé de le dénoncer publiquement en partageant ses messages sur Instagram. Cette publication l’a entraînée dans une tempête qu’elle n’avait pas vue venir.

« Ça, c’est mon côté trop spontané, admet-elle avec le recul. Ça revient toujours au grand débat à savoir si on doit publier sur les réseaux sociaux ou aller déposer une plainte formelle. Dans mon cas, le fait d’avoir dénoncé sur les réseaux sociaux m’a permis d’avoir quatre autres témoignages de femmes qui ont aussi eu des problèmes avec cette personne-là. Cela m’a permis d’étoffer le dossier et m’a convaincue à aller faire une plainte formelle à la police. Je suis contente de l’avoir fait. »