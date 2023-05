Mode de stars: les looks de l’après-soirée du Met et du couronnement du roi Charles III

Les extravagances du gala du Met se sont poursuivies aux différentes après-soirées de l’événement. L’hommage à Karl Lagerfeld, l’homme à qui la nouvelle exposition du musée est consacrée, a été reconduit mais avec une approche plus festive et sous un angle de la transparence et d’une accessoirisation ostentatoire.

Puis quelques jours plus tard, dignitaires, personnalités et royaux sont descendus sur Londres pour célébrer le couronnement du roi Charles III de Grande-Bretagne et de la reine consort Camilla.

L’excentricité anglaise a laissé place à des silhouettes monochromes dont l’audace se résumait au choix de la coiffe. Le soir venu, Katy Perry et Lionel Richie en ont mis plein la vue tant dans leurs prestations que par leurs costumes.

Survol des looks marquants de ces deux événements.

Sandra Oh

Photo Getty Images via AFP

L’actrice Sandra Oh était l’une des lauréates de la deuxième édition du Glittery Gold Gala, une cérémonie qui honore les créateurs asiatiques qui ont ouvert la voie. Pour l’occasion, elle avait choisi une tenue du designer Prabal Gurung dont l’agencement de couleur ne pouvait être plus parfait. Élégante et moderne, la Canadienne avait complété le tout de bijoux Anita Ko, d’une pochette Jimmy Choo et d’escarpins By Far. Que le rose dragée et le vert émeraude soient votre prochain combo de couleurs !

Dua Lipa

Photo fournie par BACKGRIDD

Dua Lipa, co-présidente de la soirée du gala du Met, a troqué sa robe de mariée Chanel (circa 1992) pour un ensemble plus sport et tout aussi marquant de cette décennie. Un haut court, des cuissards enfilés par-dessus des collants marqués de deux C entrecroisés, une tonne de sautoirs de perles et les fameux gants courts du couturier campaient ce look dans l’univers de Karl.

Lionel Richie

Photo AFP

Pour le spectacle au château de Windsor, Lionel Richie et son styliste David Thomas ont fait appel au tailleur anglais Muto-Little pour confectionner cette queue-de-pie ivoire marquée d’une pluie de cristaux Swarovski. La chemise de soie et le pantalon de cuir complétaient ce look de rock star.

Doja Cat

Photo tirée d’INSTAGRAM @oscardelarenta

Doja Cat a poursuivi son hommage à Choupette en optant pour une deuxième création Oscar de la Renta. Mais cette fois, on ne conserve que les oreilles du chat chéri de Karl Lagerfeld. La chanteuse avait enfilé un deux-pièces vieux rose.

Olivia Wilde

Photo Getty Images

Cette maxi robe ajourée aurait bien pu être une pièce vintage avec son allure typique des années 1970, mais Olivia Wilde a bel et bien puisé cette tenue à même la collection été 2023 de la griffe Chloé.

Kendall Jenner

Photo FOURNIE PAR Gotham/GC Images

Pour Kendall Jenner, la designer Nensi Dojaka a revu un look emblématique Chanel de la collection été 1994. Le combishort à paillettes grises retenu de bretelles en perles était la base sur laquelle la mannequin avait enfilé un soutien-gorge et une petite culotte.

Emily Ratajkowski

Photo Getty Images

Emily Ratajkowski a elle aussi fait appel à la nouvelle génération de créatrices pour faire un clin d’œil à Lagerfeld. Sa robe bustier de maille noire de Dilara Findikoglu était l’écrin idéal pour son assortiment de chaînes et de colliers de perles, sans oublier une ceinture de laquelle on pouvait lire EMRATA, le compte Instagram de la star. Très Karl, comme touche !

Katy Perry

Photo AFP

Pour l’événement royal, Katy Perry a arboré deux créations de la maison britannique Vivienne Westwood. Pour la cérémonie, elle avait opté pour un tailleur lilas à manches courtes assorti d’une capeline diaphane, d’un collier à trois rangs de perles et d’un sac à main. Il ne fallut que quelques minutes avant que les internautes supposent un hommage à la princesse Diana lors d’un voyage aux États-Unis en 1997. La monarque portait un tailleur-jupe de la même teinte, un rang de perles au cou.

Photo AFP

Puis lors de sa prestation en soirée, la chanteuse brillait sous les projecteurs. Elle avait enfilé une robe de bal, agrémentée de gants opéra, taillés dans un tissu effet cuir doré.

Justin et Sophie Trudeau

Photo AFP

Au bras de son mari Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau n’a pas opté pour une pièce de grands designers, se tournant plutôt vers un ensemble de l’enseigne anglaise Ted Baker. La nuance de rose lui seyait à merveille.