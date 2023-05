Nos cartes, nos points, nos milles: la fidélité à sens unique

Metro change son programme de fidélité. En toute discrétion. Les points du programme précédents seront transférés, bravo. Attention, Metro, nous sommes échaudés.

Les programmes de fidélité offerts aux consommateurs représentent l’une des grandes innovations marketing de notre époque. Air Miles, Aéroplan, Triangle, Scène+, le client est invité à accumuler des points pour ses achats en échange de récompenses.

Pour son cadeau, le client fournit deux choses : il retourne encourager la bannière et il autorise la bannière à accumuler des renseignements à son sujet. Le commerçant connaît nos habitudes de consommation, ce qui constitue un outil précieux de marketing.

Le client est-il obligé d’adhérer aux programmes ? Évidemment pas. Vous allez à la SAQ et vous ne voulez rien savoir de la carte Inspire ? Aucun problème. Vous payez votre bouteille de brandy, vous dites non merci pour les points Inspire et vous quittez.

Cette décision peut être logique si vous détestez être fiché comme consommateur. Elle peut être logique si vous manquez de patience. Mais la décision ne peut pas être logique du point de vue économique.

Argent sur la table

Les points redonnent généralement entre 1 et 2 % de la valeur de la transaction. Évidemment le commerce ne vous fait pas de cadeau. Vous payez implicitement ces points dans l’achat. Refuser les points revient à laisser l’argent sur la table. Personnellement, je ne me pose pas la question, je prends presque toujours les points.

Une fois établi ce principe général (je prends les points pour ne pas laisser d’argent sur la table), j’avoue que comme consommateur, je vis des frustrations. Lorsqu’un beau jour, le commerce qui m’a longtemps poussé à accumuler des points Air Miles m’annonce du tac au tac : « Nous abandonnons le programme ! »

C’est un beau concept, la fidélité. En général, ça va mieux lorsque c’est réciproque. On nous invite à être fidèles à une marque, puis du jour au lendemain on nous laisse tomber avec nos points. Le lendemain, on nous invite sans gêne à repartir à zéro et à rejoindre un nouveau programme supposément meilleur.

Échaudé

Le cas d’Air Miles au Québec est hallucinant. Deux géants, soit IGA et Jean Coutu, ont annoncé coup sur coup qu’ils abandonnaient le programme. Leur retrait a presque mis le programme en faillite, au point où les consommateurs dépensaient leurs points en panique de peur de les perdre.

Certains ont dû abandonner le « rêve » qu’ils souhaitaient atteindre avec leurs Air Miles accumulés sur des années. In extremis, la BMO a racheté et sauvé le programme. Mais pour IGA et Jean Coutu, la potentielle faillite d’Air Miles semblait être le dernier de leurs soucis.

Sans parler des occasions où ces programmes ont changé les règles du jeu en cours de route, faisant baisser la valeur de nos points accumulés.

IGA m’offre maintenant son nouveau programme. Je n’ai pas encore adhéré. Je boude, je grogne, je rechigne. J’ai besoin d’une profession de foi sur votre compréhension de la fidélité.