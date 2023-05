Oui à la hausse de salaire des députés!

Prière de ne pas me tirer des tomates avant d’avoir lu la chronique au complet !

Quand c’est rendu que les 11 hauts dirigeants de la Caisse de dépôt et placement gagnent à eux seuls plus d’argent que l’ensemble des 125 députés de l’Assemblée nationale, il est grandement temps de permettre à nos députés d’effectuer un certain rattrapage salarial.

Le PDG Charles Emond et ses 10 hauts dirigeants ont encaissé en 2022 une rémunération (salaire et bonis) de l’ordre de 25 millions de dollars, dont 4,13 millions $ pour le grand patron.

Les parlementaires, eux, vont se partager en 2023 quelque 20,4 millions $ en indemnités et allocations, dont 208 200 $ en salaire pour le premier ministre François Legault.

Le PDG de la Caisse a gagné en 2022 près de 20 fois le salaire que le chef de l’État québécois va encaisser en 2023.

Avec une rémunération (salaire et bonis) moyenne de 2 millions $ par tête, les cinq vice-présidents et cinq dirigeants de filiales qui relèvent de Charles Emond ont empoché en 2022 un peu plus de 11 fois le salaire que les ministres québécois encaisseront cette année (177 732 $).

Allons-y avec une autre comparaison, plus globale celle-là. À la Caisse, la rémunération moyenne des 1573 employés a atteint en 2022 la somme de 316 592 $, dont 122 695 $ en bonis.

Combien va gagner un député provincial cette année ? Son salaire est de 101 561 $. Eh oui ! Les élus qui gouvernent la province avec ses ministères, ses institutions publiques et ses sociétés d’État gagnent trois fois moins que le revenu moyen des employés de la Caisse. Pire encore, nos élus gagnent moins que le montant du boni moyen versé aux employés de la Caisse.

CELA ÉTANT DIT...

Je suis donc en faveur de l’augmentation de salaire de l’ordre de 30 % que le gouvernement de François Legault offre sur un plateau d’argent aux députés de l’Assemblée nationale.

Bien sûr, se voter une hausse salariale de l’ordre de 30 % comme s’apprêtent à le faire les membres de l’Assemblée nationale, c’est très mal vu en cette période inflationniste où le gouvernement du Québec est en pleine négociation avec les fonctionnaires du gouvernement et les employés de la fonction parapublique.

Et c’est également très mal perçu par l’ensemble des travailleurs et travailleuses du secteur privé, dont une grande partie a besoin de tout son petit change pour réussir à arrondir ses fins de mois.

Comme timing pour offrir aux députés une telle hausse, j’en conviens, c’est problématique !

Et c’est ce qui explique pourquoi Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire et Pascal Bérubé du Parti Québécois ont manifesté leur désaccord sur la hausse salariale proposée par le gouvernement Legault.

CONCRÈTEMENT

L’augmentation proposée apparaît certes costaude. Mais il faut savoir qu’elle est basée sur des années et des années de rattrapage.

Et c’est un comité consultatif indépendant, mandaté par le Bureau de l’Assemblée nationale pour analyser les conditions salariales des députés, qui, dans son récent rapport, plaide en faveur d’un tel rattrapage salarial.

Quelles sont les nouvelles conditions salariales proposées dans le projet de loi 24 que vient de déposer Simon Jolin-Barrette, leader parlementaire et ministre de la Justice ?

• Hausser le salaire de base des députés de 101 561 $ à 131 766 $

• Augmenter le salaire des ministres de 177 732 $ à 230 591 $

• Faire grimper le salaire du premier ministre de 208 200 $ à 270 120 $

À juste raison, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, croit qu’un meilleur salaire pour les députés et ministres permettra d’attirer des gens en politique. Chose certaine, ça peut aider lors du recrutement de candidats potentiels.

La nouvelle présidente de la FTQ, Magali Picard, vient de faire une sortie contre la hausse de salaire des députés que propose le gouvernement Legault.

QUAND LA FTQ FAIT LA MORALE...

« Oui, le travail d’un député est prenant et demande de consacrer de nombreuses heures à ses commettants, mais justement, le premier devoir d’un élu est de servir la population et non de se servir lui-même. Le gouvernement de la CAQ devrait au moins avoir la décence d’attendre qu’il y ait un règlement avec une offre qui a du sens avec ses propres employés avant de s’autoadministrer des hausses salariales et indemnités de plus de 30 %, un peu de jugement, svp. », a-t-elle déclaré.

Mme Picard trouve incohérent de voir le gouvernement Legault aller de l’avant avec la hausse de la rémunération de la députation de 30 % pour un salaire minimal de 131 766 $, alors que « ce même gouvernement n’offre que 1,8 % de hausse salariale par année sur 5 ans aux travailleurs et travailleuses du secteur public que nous représentons dont la moyenne salariale est à peine de 44 000 $ ».

Parlant d’incohérence, j’aimerais rappeler à Mme Picard que les cinq hauts dirigeants de son Fonds de solidarité se sont partagé lors de l’exercice 2022 l’astronomique somme de 2,6 millions de dollars en « salaire et attributions fondées sur des actions », soit une rémunération salariale moyenne de 522 590 $ par tête de dirigeant.

Les dirigeants du Fonds de solidarité FTQ gagnent ainsi 12 fois la moyenne salariale des syndiqués du secteur public qui sont membres de la FTQ !

Et quand c’est rendu que la FTQ trouve normal de verser aux dirigeants de son Fonds de solidarité un salaire moyen équivalent à 2,5 fois le salaire du premier ministre, je trouve qu’elle est mal placée pour critiquer la rémunération du chef du gouvernement, dont les responsabilités sont mille fois plus importantes.