Plateformes numériques: les artistes se lancent dans la rénovation

Beaucoup d’artistes ont l’âme bricoleuse ou celle d’un designer. Certains imaginent même des projets de construction et de transformation. Ce ne sont pas les idées qui manquent ! Des caméras ont suivi quelques personnalités qui ne craignent pas de se salir les mains...

Décor en vedette

Pas besoin de s’installer sur un mégachantier ni de concevoir un projet immobilier à faire rêver pour offrir une belle surprise et répondre à un besoin d’un être cher. Pour faire plaisir à une amie, à une cousine ou à toute une famille, des visages québécois relèvent leurs manches et aident un designer à voir ses idées prendre forme. Entre autres, Magalie Lépine-Blondeau s’attaque à un salon, Ève Côté donne vie à une salle de jeu et Mélissa Bédard propose une pièce sensorielle à un enfant atteint d’un trouble du spectre de l’autisme. Des projets qui font chaud au cœur.

Instant Dream Home

C’est tout un défi que s’est donné l’équipe de cette émission animée par Danielle Brooks (Orange Is the New Black) : transformer une maison en une seule journée. Douze petites heures et le tour est joué. Ici, tout est pensé, prévu, réglé au quart de tour. Chaque minute compte. C’est impressionnant de voir la vitesse à laquelle les choses bougent et, surtout, de quelle façon les bonnes idées prennent forme. Ceux et celles qui participent aux projets n’ont pas froid aux yeux ; des risques, ils en prennent... Mais ils s’avèrent très payants !

Rénovations sur mesure avec Jeremy Renner

(v. o. : Rennervations)

Loin du superhéros Hawkeye et des plateaux hollywoodiens, Jeremy Renner se lance dans la transformation de véhicules... pour de bonnes causes. Il donne un second souffle à des autobus et à un camion de livraison pour venir en aide à des associations américaines (qui encouragent la danse, la musique ou encore les loisirs) et améliorer le traitement de l’eau. Plusieurs bras se joignent aux siens, dont ceux de ses collègues acteurs Vanessa--- Hudgens et Anthony Mackie. Les autobus n’ont jamais eu l’air aussi cool !

Avec pas de plan !

Émilie Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge ne se sont pas rendu la tâche facile. En plus de choisir de relever un défi de construction ambitieux en se lançant dans la fabrication d’un mini chalet pour leurs « vieux jours », ils ont jeté leur dévolu dans un endroit où les chemins et l’électricité brillent par leur absence. Ces deux passionnés ont une détermination évidente et quasi sans cesse renouvelable. Les nombreux efforts du couple et de son équipe en vaudront le coup, mais ils devront s’investir à fond.

Passion poussière

Avant de donner naissance à son premier enfant, Sarah-Jeanne Labrosse a accouché de deux gros projets de rénovation. Son docuréalité aurait très bien pu s’intituler « Les aléas de la vie de chantier » tant elle est confrontée à des situations dont elle aurait bien pu se passer. Aux côtés de son super ami Félix-Antoine Tremblay, elle doit composer avec de désagréables surprises et de longs délais. Heureusement qu’elle ne baisse pas facilement les bras, car le domicile qu’elle a choisi de transformer n’aurait jamais eu droit à un si beau changement.

