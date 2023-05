Pourquoi Joe Biden va perdre la prochaine élection présidentielle

Ce sera autant sa faute que le succès que Donald Trump aura obtenu. Parce que je n’en doute plus, Trump représentera le parti républicain à l’élection présidentielle de 2024 et à moins que les démocrates ne se secouent vigoureusement, il sera de retour à la Maison-Blanche en 2025.

Si on ne devait garder qu’une chose du « town hall » diffusé par CNN mercredi soir, c’est l’envoûtement des électeurs républicains par Trump. J’ignore comment les places avaient été distribuées ; nous avions seulement été informés qu’il s’agissait de sympathisants républicains.

Les républicains du New Hampshire ne sont toutefois pas ceux du sud du pays, de l’Oklahoma où Trump avait battu Biden en 2020 par 33 points ou du Wyoming où l’écart avait favorisé le candidat républicain par 43 points.

IL EST MÉCHANT ET ÇA LEUR PLAÎT

Pourtant, ces supposés républicains modérés du New Hampshire ont ri avec Trump lorsqu’il a une nouvelle fois tourné au ridicule E. Jean Carroll qui l’accusait d’agression sexuelle et qui venait, la veille, de se faire donner raison par un tribunal new-yorkais.

Ils ont rigolé sans gêne lorsqu’il a dénigré le résultat de l’élection présidentielle de 2020, l’assaut contre la Capitole, « Crazy Nancy » Pelosi et la modératrice, Kaitlan Collins, qu’il a traitée de « détestable » (nasty).

Comme le soulignait Chris Cillizza, le commentateur politique américain : « C’est la partie la plus déprimante : ils aiment qu’il soit méchant. Ils aiment le harcèlement. Ils aiment le dédain des points de vue qui ne correspondent pas à sa vision du monde. Ils aiment la cruauté. »

JOE N’INSPIRE RIEN

Face à Trump, Joe Biden compte ramasser les pots cassés, récolter les électeurs désœuvrés que le candidat républicain aura semés derrière lui avec ses propos fantasques. Le sondage d’ABC News et du Washington Post, dévoilé en début de semaine dernière, montre, à lui seul, combien cette confiance est déplacée.

On y perçoit le désillusionnement des électeurs démocrates, des jeunes en particulier qui ne se reconnaissent pas en Biden. On ne retrouve plus l’enthousiasme de l’électorat noir qui l’avait propulsé au sommet du ticket démocrate en 2020. L’électorat latino – les hommes, notamment – flirtait déjà avec Trump à la dernière élection ; l’amourette est maintenant consommée.

VENEZ M’AIDER, PLEASE !

Ce que propose le candidat démocrate ne fait pas rêver non plus. « Let’s finish the job ! », son slogan de début de campagne, ressemble aux supplications adressées aux enfants pour qu’ils terminent les tâches ménagères qu’on leur avait assignées.

Joe Biden est vieux, on le dit souvent. Puisqu’il conserve Kamala Harris comme colistière, un vote pour lui, c’est, encore plus qu’à la dernière élection, un vote pour elle à la présidence. Harris n’a pas été jusqu’à maintenant un atout pour Biden. La vice-présidence, tout le monde l’admet, est un emploi ingrat, mais elle a peu contribué à dynamiser sa présidence.

Le sondage d’ABC News/Washington Post est peut-être une aberration comme disent les sondeurs, et Joe Biden se retrouvera devant Donald Trump la prochaine fois. Les démocrates ont besoin d’un grand « pep talk » et au plus vite. Parce que de l’autre côté, on l’a vu mercredi soir, on s’amuse déjà beaucoup.

Un sondage qui fait réfléchir

Approuvez-vous ou non la façon dont Joe Biden gère son travail de président ?

Approbation

36 %

Désapprobation

56 %

Qui a fait un meilleur travail dans la gestion de l’économie : Trump quand il était Président ou Biden jusqu’à présent ?

Trump

54 %

Biden

36 %

Si les candidats à la présidence en 2024 sont Donald Trump, le républicain, et Joe Biden, le démocrate, pour qui voteriez-vous ?

Trump

44 %

Biden

38 %

(Aux répondants démocrates)

Souhaitez-vous que le Parti démocrate nomme Biden comme candidat pour un second mandat à la présidence en 2024, souhaitez-vous quelqu’un d’autre ?

Biden

36 %

Autre

58 %

(Aux répondants républicains)

Qui voudriez-vous que le Parti républicain nomme comme candidat à la présidence en 2024 ?

Donald Trump

43 %

Ron DeSantis

20 %

Mike Pence

2 %

Nikki Haley

1 %

Source Washington Post-ABC News, 28 avril-3 mai 2023