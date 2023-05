Pourquoi le Canada ne voulait-il pas reconnaître l’État d’Israël?

L’État d’Israël fête cette année ses 75 années d’existence. Tout en appuyant officiellement sa création, le Canada a en réalité agi de manière à nuire à l’avènement du nouveau pays.

Le projet sioniste est né en Europe avec le journaliste autrichien Theodor Herzl. À la fin du XIXe siècle, ce dernier en était venu à la conclusion que même les Juifs assimilés et laïques du Vieux-Continent seraient victimes de persécutions.

Persécutés sur leurs terres natales

Ce mauvais traitement existait aussi pour la petite minorité juive de Palestine, alors contrôlée par les Turcs. Même sur leur terre natale, les Juifs étaient persécutés ! L’idée d’Herzl toutefois consistait à regrouper tous les Juifs de la diaspora dans cette contrée et de créer un État indépendant.

Après la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne prend le contrôle de la région. Elle est officiellement favorable à un État juif. Mais, en réalité, elle temporise devant l’opposition des populations arabes.

La situation devient intenable après la Deuxième Guerre mondiale, alors que des centaines de milliers de survivants de l’Holocauste veulent quitter l’Europe pour la Palestine. En 1947, les Anglais annoncent qu’ils quitteront la région et passent la patate chaude à l’ONU.

Au Canada, le premier ministre Mackenzie King se dit favorable à un État juif. Plusieurs autres facteurs le préoccupent toutefois.

Terrorisme juif

D’abord et avant tout, il ne veut pas nuire à la Grande-Bretagne, dont la politique favorise de plus en plus les Arabes. Le terrorisme juif horrifie aussi le chef du gouvernement fédéral. Des organisations terroristes israéliennes attaquent les Anglais. En juillet 1946, l’Irgun – une organisation armée de la droite sioniste en Palestine – fait sauter l’hôtel King David à Jérusalem, tuant 91 personnes, dont 28 Britanniques, 41 Arabes... et 17 Juifs ! Deux ans plus tard, un autre groupe terroriste sioniste assassine l’envoyé de l’ONU en Terre Sainte, le comte Folke Bernadotte, un diplomate suédois qui avait pourtant négocié la libération de 15 000 prisonniers des camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale.

Plus ça chauffe, plus King est réticent à ce que le Canada soit mêlé au conflit. Il ne veut pas que le pays joue un rôle quelconque au Moyen-Orient, surtout s’il faut y envoyer des soldats pour pacifier la région.

Le problème qui survient alors est la mise sur pied d’un comité de l’ONU devant se pencher sur la question. L’organisation presse le Canada de faire partie d’un groupe de 11 pays qui doit faire des suggestions. L’ambassadeur canadien à l’ONU, Lester Pearson, futur premier ministre, explique à King que le pays ne peut pas se défiler, sous peine de perdre sa crédibilité.

Le Canada nomme donc le juriste Cleveland Rand au sein du comité onusien. Celui-ci accouche d’un plan de partage de la Palestine en deux États. Lester Pearson convainc King d’appuyer l’idée. Selon le diplomate, cette option peut réussir si la Grande-Bretagne coopère, si les Arabes et les Juifs acceptent et si le Conseil de sécurité met en œuvre la partition.

Les Arabes refusent la partition

De toutes ces conditions, seule l’acceptation du partage par les Juifs se réalise. Les Arabes refusent. Depuis la fin du dernier grand empire musulman, l’Empire ottoman, ils rêvent de créer un nouvel empire dont le cœur serait le Moyen-Orient. Certains rêvent d’un nouveau sultanat islamique appelé, suivant la volonté de Mahomet, à répandre la foi musulmane partout dans le monde. Les Arabes ne souhaitent pas un État palestinien. Leur but est de détruire la communauté juive de Palestine et de mettre fin au sionisme. La guerre est inévitable.

Le 15 mai 1948, Israël déclare son indépendance sous le leadership de David Ben Gourion. Les deux superpuissances, l’URSS et les États-Unis, reconnaissent immédiatement le nouvel État.

La Syrie, l’Égypte et la Jordanie lancent alors leurs soldats à l’assaut de la Palestine, s’emparant rapidement des zones arabes, puis tentant ensuite de pénétrer dans les régions habitées par les Juifs.

La Grande-Bretagne, elle, refuse de reconnaître Israël. Elle arme les Arabes et leur fournit des conseillers militaires. Mackenzie King décide donc de ne pas reconnaître le nouveau pays. Malgré son appui officiel au sionisme, le Canada travaille à empêcher la naissance d’Israël.

La situation évolue toutefois dans les mois qui suivent. D’abord les Israéliens sont victorieux sur le terrain. Ils contrôlent le territoire que l’ONU leur destinait et s’emparent en plus d’une large partie de ce qui devait être l’État palestinien.

Mackenzie King quitte la vie politique à l’automne 1948. Louis St-Laurent lui succède et Lester Pearson devient ministre des Affaires étrangères. Sous l’influence de celui-ci, Ottawa prend ses distances de Londres. En décembre, le Canada reconnaît finalement Israël.