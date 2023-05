«La plus belle tournée de ma vie»: Patrice Michaud revient sur son «Grand voyage» à travers le Québec

C’était une tournée « hors de l’ordinaire », imaginée et lancée dans l’incertitude de la pandémie, mais au bout de son Grand voyage désorganisé de 84 escales à travers le Québec, salué d’un billet d’argent, Patrice Michaud peut dire mission accomplie.

« La plus belle tournée de ma vie », a-t-il même écrit dans un message publié sur les réseaux sociaux, après le dernier concert à Montréal.

Conscient que les lendemains de COVID-19 sont difficiles pour la majorité de ses collègues musiciens en raison de l’inflation et de la timidité du public face au retour en salles, le grand barde gaspésien joue la carte de la reconnaissance, en entrevue avec Le Journal.

« Il y en a qui réussissent à en vivre, il y en a plusieurs que non. Moi, je fais partie des chanceux dont le public a été au rendez-vous », constate celui qui a vendu plus de 25 000 billets durant la tournée de son plus récent album, amorcée à l’automne 2021.

Un pied de nez

À l’époque, les restrictions imposées aux salles de spectacles changeaient au gré de la découverte de nouveaux variants de la maladie et représentaient, pour les artistes, une boîte à surprises.

Fallait-il privilégier une mise en scène intime, adaptable aux normes de distanciation qui pourraient être en vigueur ? Prenait-on plutôt le risque de créer un spectacle de grande envergure, sans savoir si la damnée COVID-19 allait lui permettre de déployer toutes grandes ses ailes et, surtout, de se rentabiliser ?

« On a décidé de faire un pied de nez à ce qu’on vivait, relate Patrice Michaud. Pour cet album, j’envisageais un spectacle avec beaucoup d’éléments, humain. J’ai dit fuck off, c’est là qu’on va quand même et le pire qui va arriver, c’est qu’on se plante. On monte un gros show avec cinq musiciens sur scène, trois techniciens sur la route, la scénographie la plus ambitieuse que je n’ai jamais faite, de la projection vidéo, des effets d’éclairage plus complexes, tout ça pour soutenir un narratif assez fort. [...] C’est mon spectacle le plus coûteux et on ne pouvait pas le vendre à rabais. Il y avait un pari là-dedans. »

L’importance de la bière sans alcool

Il n’a pas regretté d’avoir lancé les dés. Malgré les embûches, une bonne étoile a suivi la bande de Patrice Michaud tout au long du trajet.

« Il y a eu des annulations, des reports à cause de la COVID, j’ai eu des problèmes de santé qui ont fait en sorte de repousser des dates. Chaque fois qu’on donnait un concert, toute l’équipe se regardait les yeux dans les yeux et on disait qu’on le faisait comme s’il n’y en avait pas d’autres après. »

Outre la rencontre avec le public, Patrice Michaud gardera des souvenirs émus de tous ces petits moments passés avec ses équipiers sur la route et dans les coulisses.

« L’ambiance dans les loges, les dégustations de chips à l’aveugle, on est le groupe rock le moins rock de toute l’histoire du rock. Il y a des parents, deux membres du groupe sont sobres. Ça fait en sorte que quand j’arrive dans une salle et qu’il n’y a pas de bière sans alcool, je pète ma petite coche et j’en demande en rappelant que c’était inscrit dans le devis. Qu’un artiste fasse sa princesse parce qu’il n’y a pas de bière sans alcool, ça me fait beaucoup rire. »

Une Shirley pour l’été

La tournée en salles est donc terminée, mais Patrice Michaud montera quand même sur scène cet été pour une douzaine de concerts en festivals.

Si vous l’avez vu à l’intérieur, ce ne sera pas la même proposition sur les scènes extérieures. « On va faire un remaniement complet du spectacle. »

De cinq, la troupe de musiciens passera à six grâce à l’ajout aux percussions de Lisandre Bourdages, une des trois filles du groupe punk Les Shirley.

« C’est une fille qui a un bac en percussion classique. Oui, elle peut décalisser un drum, mais elle peut aussi jouer des shakers d’une main et des congas de l’autre, tout en faisant démarrer son char avec ses orteils. Je la regarde faire et j’ai le tournis. Nous allons être une saprée belle gang. »

► Pour connaître les endroits où le voir cet été, allez au patricemichaud.ca