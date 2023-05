Table rase? Les Maple Leafs doivent agir vite

Les prochains mois risquent d’être très mouvementés pour les Maple Leafs de Toronto, et l’organisation ne peut attendre trop longtemps avant de passer à l’action.

Si le groupe de propriétaires de la formation de la Ville Reine a le désir de changer l’état-major et limoger Brendan Shanahan et/ou Kyle Dubas, il doit donner suffisamment de temps à leurs successeurs pour préparer le repêchage, qui a lieu le 28 juin. Le sort de l'entraîneur-chef Sheldon Keefe, lui, semble décidé; on voit mal comment il pourrait survivre à la tempête.

D’autres dossiers pressants sont ceux d’Auston Matthews et de Mitch Marner. Les deux joueurs profiteront d’une clause de non-mouvement qui entrera en vigueur le 1er juillet. Et comme Matthews accèdera à l’autonomie complète à l’été 2024, les Maple Leafs courent le risque de le perdre pour rien.

Marner, de son côté, sera libre comme l’air l’été suivant.

Les deux autres membres de ce que l’on considère le «Big 4» à Toronto, William Nylander et John Tavares, feront eux aussi l’objet de rumeurs.

Ils ne peuvent tous partir, mais... ils ne peuvent pas tous rester non plus, quoiqu’en dise Mitch Marner, qui essayait de demeurer optimiste après l’élimination des siens au deuxième tour aux mains des Panthers de la Floride, samedi soir.

«Nos contrats ne viennent pas à échéance, il reste du temps, a-t-il rappelé. Je ne sais pas. Ce n’est pas notre décision. Mais nous croyons en nous. Nous croyons beaucoup en ce noyau.»

«J’adore ces gars. Je ne veux aucun changement», a exprimé le défenseur Morgan Rielly.

Comme l’explique bien James Mirtle dans sa chronique sur la plateforme The Athletic, la seule certitude est qu’il y aura des changements et que l’on ne ramènera pas le même groupe sur la patinoire la saison prochaine.

Malgré leurs nombreuses acquisitions à la date limite, les Maple Leafs auront l’occasion de repêcher au 1er tour; ils détiennent la sélection des Bruins de Boston que les Capitals de Washington leur ont refilée dans la transaction de Rasmus Sandin.

Pas moins de 10 joueurs deviendront joueurs autonomes sans compensation cet été chez les «Leafs» : Alexander Kerfoot, Ryan O’Reilly, David Kampf, Noel Acciari, Michael Bunting, Wayne Simmonds, Zach Aston-Reese, Justin Holl, Luke Schenn et Erik Gustafsson.

Le gardien Ilya Samsonov, qui s’en est bien tiré cette saison, sera joueur autonome avec compensation et on présume qu’il pourrait former un duo avec le jeune Joseph Woll la saison prochaine.

Tous les éléments sont réunis pour une transformation complète de l'équipe, tant sur la glace qu'au cinquième étage.