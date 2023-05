Tocadéo: un nouvel album et une tournée pour souffler ses 15 bougies

Ce n’était au départ qu’un projet entre amis. Les mauvaises langues leur prédisaient même que l’aventure serait éphémère, destinée à se terminer au terme de querelles ou de conflits. Mais Tocadéo les a fait mentir. À l’aube de son quinzième anniversaire, le quatuor vocal débarque avec un huitième album et une tournée qui se dessine pour l’automne. « On n’a pas l’intention de s’arrêter », confirme Dany Laliberté.

Depuis leur tout premier contrat, en 2008, les quatre chanteurs – Dany Laliberté, Benoit Miron, René Lajoie et Patrick Olafson – n’ont jamais chômé, enfilant projet par-dessus projet, autant sur scène que sur disque. Et plutôt que de les diviser, les années ont fini par « souder » le groupe.

« Au départ, on était quatre amis. Aujourd’hui, on est quatre frères. On a un réel besoin de se retrouver ensemble et de faire ce qu’on aime : chanter », avance Benoit Miron.

Leur carrière, ils l’ont toutefois bâtie à l’ombre d’un canal de diffusion usuel important : les radios commerciales. Car non, les titres de Tocadéo ne monopolisent pas les ondes comme certains de leurs collègues actuels. Ça, les quatre chanteurs l’ont bien vite compris. Et c’est sans la moindre trace d’amertume qu’ils évoquent cette situation en entrevue.

« On l’a réalisé assez tôt, alors on a décidé de mettre nos énergies au bon endroit, soit auprès de nos fans. Et on est bien conscients qu’on a un son qui est différent de ce qu’on entend à la radio. On dirait qu’il y a de moins en moins d’artistes et de chansons actuels qui misent sur des grandes émotions ou des envolées vocales », explique Dany Laliberté.

Grosses pointures

Il est vrai que ces « envolées vocales » sont devenues, au fil des ans, la marque de commerce du quatuor. Un simple coup d’œil à la discographie du groupe le confirme, Tocadéo ayant emprunté des titres à Céline Dion, Lara Fabian, Whitney Houston, Ginette Reno, Mario Pelchat et autres Marie Denise Pelletier de ce monde.

Leur nouvel album – Chansons pour durer toujours, lancé vendredi – ne fait pas exception à cette règle ; les quatre chanteurs y réunissent certains des plus grands succès de Daniel Lavoie, Roch Voisine, Claude Dubois et Les BB, en plus de retourner puiser dans les répertoires de Céline Dion et Lara Fabian à nouveau.

De grosses pointures, quoi. Des noms et titres que certains qualifieraient même d’« intouchables » de par leur statut de classiques, ou acrobaties vocales qu’ils commandent.

« Impact différent »

Mais ce serait mal connaître les membres de Tocadéo que de croire qu’ils se laisseraient intimider par L’amour existe encore, Je voudrais voir New York, Si Dieu existe ou bien Si tu m’aimes.

En effet, le groupe sait bien comment faire siennes ces chansons. Car après tout, ils disposent de quatre voix, chacune ayant son registre et sa tessiture individuels. Elles deviennent donc un outil précieux afin d’ancrer fermement ces titres dans leur univers bien à eux.

« Une chanson portée par quatre voix est automatiquement différente que si elle est livrée par un seul chanteur. On s’éloigne donc automatiquement de la version originale avec une proposition bien différente », indique Dany Laliberté.

« Et quand on choisit de prendre une chanson originalement interprétée par une femme, on sait immédiatement que notre version va être différente, qu’elle aura un impact différent portée par des voix masculines », complète Benoit Miron.

Lancement virtuel

En attendant la tournée qui s’amorcera en septembre prochain, les fans de Tocadéo peuvent d’ores et déjà découvrir l’univers de Chansons pour durer toujours sur scène avec le spectacle de lancement, disponible depuis vendredi sur la plateforme Live dans ton salon.

Piloté par Guylaine Tanguay, cet événement virtuel voit les quatre chanteurs interpréter une à une les pièces de l’album, en plus de se confier relativement au processus créatif de ce projet.

♦ L’album Chansons pour durer toujours est maintenant en magasins et sur les plateformes. Le spectacle de lancement est quant à lui disponible jusqu’au 13 juin sur la plateforme Live dans ton salon.