Après des périodes de doutes, de remises en question et de dépression, un nouvel album pour Olivier Dion

Olivier Dion a lancé des albums en 2014 et en 2019, mais c’est avec son nouvel opus, Sur le fil, qu’il montre son vrai visage. L’ex-académicien de 31 ans a décidé de prendre le contrôle de sa destinée.

Après avoir traversé des périodes de doutes, de remises en question et de dépression, l’auteur, compositeur et interprète de 31 ans s’est demandé s’il voulait continuer d’exercer ce métier. Il en avait assez de son image très léchée et formatée.

« Il y avait comme une différence entre l’image que les gens percevaient de moi et ce que je ressentais. Ça me stressait énormément de projeter une image qui ne m’appartenait pas toujours. J’avais envie de montrer mon vrai visage », a-t-il lancé, lors d’un entretien via la plateforme Zoom.

Après des albums avec les Productions J et la multinationale Columbia, Olivier Dion a décidé de voler de ses propres ailes.

« J’étais très encadré et je sentais que je n’avais pas la mainmise sur la direction du projet et les chansons qui s’y retrouvaient. Les projets ne m’appartenaient pas toujours. Là, j’arrive à faire ce dont j’ai envie », a-t-il indiqué, sous le soleil de la République dominicaine, où il anime la troisième saison de l’émission L’île de l’amour.

L’auteur, compositeur et interprète a bâti une petite équipe. Il précise que ce virage est fait avec son argent et sans subventions. La majorité de l’album Sur le fil a été écrit en France et ceci l’empêchait de se qualifier pour les subventions québécoises et canadiennes disponibles.

« Ça amène son lot de défis et de risques, c’est énormément de travail, mais c’est surtout agréable. J’étais prêt pour entreprendre cette étape », a-t-il fait savoir.

Sincérité

Olivier Dion ne renie pas ses deux premiers opus, mais il considère Sur le fil comme son premier véritable album.

« Absolument. Mon objectif, derrière la création de cet album, était plus sincère. C’est la première fois que je décide de tout », a-t-il laissé tomber.

L’artiste originaire de Sherbrooke fait référence à cette recherche absolue de succès radiophoniques qui lui était imposée dans le passé.

« On me disait que certaines pièces étaient trop sombres et pas assez joyeuses. On me disait que les gens, après la pandémie, avaient envie d’entendre des choses plus positives, joyeuses et solaires. Ce n’est pas ce que j’avais envie de partager », a-t-il expliqué.

Sur l’opus Sur le fil, Olivier Dion s’ouvre très intimement sur ses vulnérabilités, ses insécurités, ses remises en question et sur les bonheurs éphémères.

Ma route, premier titre de son nouvel album, en a dicté l’orientation. Il parle de faire une pause et une introspection afin de pouvoir retrouver son chemin.

« Les premières chansons que j’ai écrites m’ont fait triper. J’arrivais à dire quelque chose de vrai et que je ressentais. Je me suis demandé si j’étais pour aller dans cette direction qui n’est pas toujours très joyeuse. Ça m’a fait peur un peu, mais ça me faisait du bien de partager ça sans trop me censurer. C’est ce type d’écriture que j’avais envie d’adopter », a-t-il mentionné.

Vrai et accessible

Interrogé sur ce qu’il aime de son nouvel opus, Olivier Dion trouve qu’il s’écoute bien et qu’il fait aussi réfléchir.

« Le but n’est pas d’amener les gens à entrer dans de grandes réflexions, mais je pense qu’il y a quelque chose de vrai et d’accessible dans les thèmes abordés. J’aime le mood et je suis vraiment fier de la continuité musicale et ce qu’on retrouve dans les chansons. C’est ce que je recherchais », a-t-il dit.

L’auteur, compositeur et interprète croit que cet opus marque un nouveau départ.

« J’ai toujours eu un faible pour les chansons plus tristes et plus mélancoliques. J’apprends tranquillement à aimer les chansons plus rythmées. Dames, le troisième extrait, est la dernière chanson que j’ai écrite pour Sur le fil. Elle est arrivée un peu comme une surprise et j’ai eu vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Je me verrais bien aller dans cette direction pour la suite », a-t-il ajouté.

Olivier Dion a hâte d’amener ses nouvelles chansons sur la route. Ce qu’il pourrait faire à l’automne ou quelque part en 2024.

« Je vais réfléchir à la forme à mon retour de la République dominicaine. Ça serait une tournée où, pour la première fois, j’aurais de vraies histoires à raconter », a-t-il avancé.