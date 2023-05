Violence conjugale: les dossiers se règlent deux fois plus rapidement en Espagne grâce au tribunal spécial

MADRID, Espagne | Les tribunaux espagnols dédiés à la violence conjugale se sont avérés tellement efficaces que les dossiers se règlent deux fois plus rapidement grâce à la spécialisation des juges et des avocats, avec pour résultats que davantage de femmes portent désormais plainte pour des délits mineurs.

Il y a 108 tribunaux spécialisés pour la violence faite aux femmes ainsi que 350 tribunaux mixtes, qui ont aussi la compétence pour entendre ces dossiers. Ils sont répartis à travers l’Espagne.

Avant d’exercer dans ces salles de cour, tant les magistrats que les avocats qui plaident devant eux doivent suivre une formation et faire un stage.

Cette spécialisation de ces professionnels est d’ailleurs l’un des plus grands avantages, estime la juge María Gracia Perera de Cáceres.

Photo Erika Aubin

Poser les bonnes questions

«Le fait d’être spécialisée me permet de mieux cerner où il y a des indices du délit. Ça change ma façon d’interagir avec les enfants, les femmes, et je sais quelles questions poser», illustre-t-elle.

Cette spécialisation des magistrats explique pourquoi les dossiers de violence conjugale se règlent en moyenne en 50 jours, plutôt qu’en 110 jours devant les autres tribunaux, estime Marta Martinez Matute, co-autrice d’une analyse sur les effets de la création des tribunaux de violence contre la femme en Espagne.

«C’est la moitié du temps, c’est considérable. Peu importe le domaine, être spécialisé augmente la rapidité d’exécution au travail et ce cas-ci ne fait pas exception», explique au Journal la professeure en économie à l’Université autonome de Madrid.

Plus de plaintes

La recherche démontre un autre point positif : les signalements de violence onjugale bondissent d’environ 22 % dans les districts où il y a des tribunaux spécialisés.

«Les genres de dénonciations qui augmentent le plus sont les cas moins sévères comme des menaces, harcèlement, soutient la professeure. C’est positif, car si ces crimes sont dénoncés à ce stade, ça aide à prévenir les formes plus sévères de violences.»

Elle croit que si les victimes dénoncent davantage, c’est parce qu’elles savent que le système est plus rapide et plus facile d’approche.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

SOS violence conjugale

www.sosviolenceconjugale.ca

1 800 363-9010 (24h/24, 7j/7)