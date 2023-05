COVID-19: les tests rapides ne seront plus accessibles gratuitement à tous

À partir de lundi, seules les populations «vulnérables» pourront se procurer gratuitement des tests de dépistage de la COVID-19.

C’est ce qu’avait annoncé, en mars dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en raison de l’amélioration de la situation sanitaire.

L’accès aux tests gratuit dans les pharmacies sera ainsi restreint aux personnes à haut risque de complications, aux prestataires d'aide financière de dernier recours, aux personnes âgées de 65 ans et plus ayant un faible revenu, aux enfants et aux étudiants à temps complet âgés entre 18 à 25 ans.

La distribution gratuite des tests rapides dans les établissements scolaires ainsi que dans les centres de la petite enfance sera également maintenue.

Pour la population générale, «des boîtes de tests rapides seront rendues disponibles sans rendez-vous dans les centres de vaccination et de dépistage», avait alors indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Ce programme de distribution de tests rapides de dépistage de la COVID-19 a été prolongé jusqu'au 31 mars 2024.

Selon le MSSS, depuis septembre 2021, ce sont plus de 131 millions de tests qui ont été distribués.