Déception dans le camp Butler

STOCKTON, Californie | Steven Butler est tombé trois fois au plancher au second round, mais il va bien. Après la défaite, c’est la déception.

«Je suis déçu pour lui, ce sport-là peut être cruel des fois. Je suis fier du fait qu’il ait essayé. On y a cru parce qu’il a eu un très bon camp d’entraînement», a mentionné Camil Estephan d’Eye of the Tiger Managent quelques minutes après la fin du combat.

C’est un puissant uppercut de Janibek Alimkhanuly qui a fait chanceler le boxeur de 27 ans.

«Steven est rentré dans le coup de poing. Il a pris l’uppercut en voulant frapper, en principe ça double le coup, a expliqué plus tard son entraîneur Rénal Boisvert. Il a pris quand même beaucoup de coups sans perdre conscience et après le combat, il était en forme, il parlait normalement, mais il n’avait plus de jambes.»

Apprentissage

Pour Camil Estephan, cette défaite rapide est un autre apprentissage pour son boxeur.

«Tu apprends de chaque combat. Il s’agit de voir comment il va réagir. C’est un battant, il est spectaculaire et s’il veut continuer, on va être là pour lui. Il s’est relevé de chose bien pire que ça. Il est très déçu et s’il ne l’était pas, je serais inquiet.

«Quand tu joues en finale de la Coupe Stanley et que tu perds, tu as quand même été en finale. C’est dur à accepter.»

C’est dommage, ajoute Estephan, parce que rien ne laissait présager une telle issue lors du premier engagement.

«Il suivait vraiment le plan de match, mais un coup peut tout changer.»

La serviette

Après sa première visite au plancher, Steven Butler avait les jambes molles et avait du mal à se tenir debout. Ça ne s’est pas amélioré après sa seconde chute.

Dans son coin, il a été question de lancer la serviette pour éviter qu’il reçoive plus de coups, ce qu’on n’a finalement pas fait.

«On a pensé à lancer la serviette, a reconnu Rénald Boisvert. Marc et moi nous sommes consultés et nous voulions lui donner une autre chance. On lui a crié d’accrocher pour finir le round.

«Souvent, les boxeurs retrouvent leurs jambes au round suivant. Ça faisait partie de la stratégie d’accrocher s’il était en difficulté, mais ce n’est pas dans sa nature, il veut se battre. Il a essayé, mais je pense qu’il n’avait pas assez de jambes pour réussir.»

Pas de regrets

Rénald Boisvert, qui entraîne Butler depuis ses débuts, est fier de son poulain et du courage qu’il a démontré dans un contexte difficile.

«Il ne faut pas avoir de regrets, on est rendu à un niveau élevé, c’est le haut de la pyramide.»

À ses yeux, le fait d’avoir été impliqué dans un second combat de championnat du monde est une belle réalisation.

«Il n’y en a pas des tonnes des boxeurs [québécois] qui sont allés en championnat du monde. Il a été courageux de vouloir accepter d’affronter le champion du monde.»