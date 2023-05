Démocratie ou autocratie: la Turquie à la croisée des chemins

Plus de 64 millions des 85 millions d’habitants de la Turquie votent aujourd’hui. La crise économique actuelle est l’un des facteurs majeurs pour les électeurs. Cinq millions de jeunes voteront pour la première fois. Ils décideront peut-être de l’avenir de leur pays. Au moment où j’écris ces lignes, les sondages indiquent en effet un résultat extrêmement serré qui pourrait entraîner un second tour de scrutin.

Les Turcs choisissent entre Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, le président qui a dirigé le pays le plus longtemps de son histoire, et Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans, son principal opposant qui bénéficie du soutien de la plus vaste coalition de partis d’opposition jamais rassemblée. Kiliçdaroglu s’engage à rétablir l’État de droit, les relations avec les alliés occidentaux et à revenir à la prudence économique. Les stratégies économiques erratiques d’Ergogan l’ont exposé à une réaction violente des électeurs. L’inflation officielle est de 44 %.

La Russie est accusée de s’être ingérée dans les élections turques en faveur d’Erdogan. Kiliçdaroglu soutient pleinement l’expansion de l’OTAN. Le parti de Kiliçdaroglu, le Parti républicain du peuple, créé par Mustafa Kemal Atatürk, le père de la Turquie moderne, dirige une alliance à six, unis dans le but de vaincre Erdogan.

Retour à la case départ

Depuis son accession au pouvoir, Erdogan s’active à éroder les fondements laïcs de la république que Kemal Atatürk a construite sur les ruines de l’Empire ottoman en 1923.

Il y a 100 ans Atatürk entreprenait de vastes réformes progressistes, voulant faire de son pays un État industriel moderne. Héros pour les Turcs laïcs, les islamistes le méprisent comme l’homme qui a tenté d’effacer l’islam de la Turquie. Il a aboli les tribunaux religieux et dépouillé les chefs religieux de leur autorité. Il a interdit le port du hijab aux femmes représentant l’État, une interdiction que le gouvernement d’Erdogan a levée en 2013.

Erdogan a mal géré l’économie, entraînant une hausse de l’inflation, tout en érodant les institutions du pays et en exerçant un contrôle sur les médias.

L’élection intervient trois mois après que Erdogan se fut révélé incapable de gérer adéquatement un tremblement de terre dans le sud-est de la Turquie qui a tué 50 000 personnes et déplacé plus de trois millions d’autres.

Élu en 2003, ses premières années au pouvoir ont été marquées par une remarquable croissance économique et un boom des infrastructures. Sous sa présidence, la Turquie, qui occupe une position stratégique entre l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient, a renforcé son rôle de puissance régionale.

Mais, en 2005, la candidature de la Turquie à l’Union européenne a été rejetée en raison de la «tendance négative» qu’elle prenait sous Erdogan quant à l’État de droit. L’indépendance des tribunaux a été affaiblie dans la quête de pouvoir d’Erdogan.

Une société polarisée entre les deux camps

L’évolution du pays vers l’autocratie s’est accentuée après une tentative de coup d’État en 2016 qui a fait plus de 250 morts. En 2017, les Turcs ont approuvé de justesse le passage du pays d’un système parlementaire à un système présidentiel, lors d’un référendum au cours duquel des millions de voix pourraient avoir été manipulées.

C’est une élection historique qui décidera de l’avenir de la Turquie, comme l’élection américaine de 2024 le fera pour les États-Unis. Mais contrairement à Trump, Erdogan a déclaré qu’il s’engageait à une transition pacifique du pouvoir en cas de défaite. On verra bien.