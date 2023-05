Drames au pays des séquoias centenaires

L’écrivaine américaine Ash Davidson signe un premier roman marquant, campé dans les forêts de séquoias du nord de la Californie à la fin des années 1970, Les derniers géants. Exploitation de la forêt ancienne, épandage d’herbicides, contamination environnementale, problèmes économiques et problèmes de santé au sein d’une petite communauté, tragédies et conflits, authenticité : tous les ingrédients sont réunis pour un best-seller.

Au pays des séquoias, ces conifères gigantesques qui règnent sur la forêt depuis plusieurs siècles, de nombreuses histoires marquent le quotidien. Au drame de l’abattage de ces géants s’ajoutent des accidents, des catastrophes, des maladies, des problèmes et des conflits vécus par les gens qui habitent ces territoires isolés.

Ash Davidson décrit une contrée dure, peuplée de personnages d’une grande authenticité, marqués par les épreuves, qui connaissent leur territoire comme le fond de leur poche.

En 1977, Rich, un bûcheron, travaille au sommet des arbres. C’est un métier risqué et il le sait : son père et son grand-père ont payé de leur vie. Il rêve d’une vie meilleure pour sa femme Colleen et leur fils Chub et investit en secret toutes ses économies pour acheter un lot où se trouvent des séquoias plusieurs fois centenaires.

Mais la chicane s’invite dans le couple lorsque Colleen, qui tente d’avoir un deuxième enfant après de multiples fausses couches, commence à investiguer sur les pratiques des compagnies d’abattage. Elle fait le lien entre l’usage d’herbicides par les compagnies forestières et les malformations chez les enfants.

Photo fournie par Éditions Actes Sud

Née pour écrire ce roman

Ash Davidson, une écrivaine engagée, connaît très bien le nord de la Californie puisqu’elle y a passé une partie de son enfance.

« Autant Rich avait le sentiment qu’il était né pour récolter l’arbre 24-7, autant j’ai le sentiment d’être née pour écrire ce roman. Ma famille vivait à Klamath, où l’histoire se déroule pendant 7 ou 8 ans. Nous sommes partis quand j’avais 3 ans. »

« Nous vivions dans un chalet qui se trouve près de celui de Rich et Colleen dans le livre. Comme eux, notre famille dépendait d’un ruisseau pour l’eau potable. Et la forêt, derrière notre maison, était activement exploitée et arrosée d’herbicides. »

« Ce produit se répandait dans le ruisseau où nous puisions notre eau potable. Et mes parents s’inquiétaient tellement qu’ils ont cessé de boire l’eau du ruisseau, ce qui était considéré comme très excentrique à l’époque. Et c’était coûteux. »

« Ma mère était enseignante et mon père était charpentier. Ils n’avaient pas beaucoup d’argent, mais ils avaient un bébé qu’ils aimaient – moi – et ils s’inquiétaient des effets à long terme des herbicides. »

Cette histoire l’a tellement marquée qu’aujourd’hui, à 40 ans, elle ne boit toujours pas l’eau du robinet.

« Je n’en ai jamais bu et personne dans ma famille non plus. »

Longues recherches

Tout le livre est né de cette curiosité et de ces questions qu’Ash Davidson se pose au sujet de l’eau potable.

« Je voulais savoir de quoi mes parents avaient tant eu peur, il y a des années. Trouver la réponse fut un long voyage et a conduit à l’écriture de ce livre. »

En faisant ses recherches, elle a fait des découvertes intéressantes.

« J’ai lu beaucoup de mémoires et de coupures de journaux de l’époque. Je suis retournée à Klamath pour interviewer des gens », explique-t-elle.

Ce ne fut pas une mince affaire – « les gens sont assez réservés dans cette petite communauté » –, mais elle a réussi à discuter avec quelques personnes et en garde un bon souvenir.

« Les gens ont été généreux avec moi. »

Ash Davidson est originaire d’Arcata en Californie et habite maintenant Flagstaff en Arizona.

Elle a étudié trois ans en France, en sciences politiques.

Les derniers géants, premier roman, a été encensé par Stephen King et toute la presse américaine.

EXTRAIT

« Rich buvait son café à petites gorgées en essayant de ralentir les battements de son cœur. Il se représenta l’arbre qu’on appelait le “24-7” : un monstre, dépassant les vingt-quatre pieds sept pouces de diamètre qui lui avaient valu son nom et celui de la parcelle, trois cent soixante-dix pieds de haut, le plus grand séquoia de la forêt ancienne qui subsistait près de la ligne de crête. Il allait le voir tous les matins depuis trente-cinq ans, imaginant la meilleure façon de l’abattre, mais c’était bien sûr une histoire qu’il se racontait, comme son père et son grand-père avant lui. »