Finale LHJMQ: deux meilleurs amis dans la vie sont maintenant des ennemis sur la glace

Justin Robidas et Alexandre Doucet se connaissent depuis les rangs pee-wee. Ils ont grandi ensemble et ont vécu les hauts et les bas de leur carrière junior, ensemble, avec les Foreurs de Val-d’Or. Séparés depuis décembre, les deux grands amis doivent maintenant laisser l’amitié de côté afin d’être celui des deux qui soulèvera le trophée Gilles-Courteau, au terme de la finale.

Les deux natifs de Sherbrooke ont aussi remporté la coupe Jimmy-Ferrari avec les Cantonniers de Magog, en 2019 alors qu’ils évoluaient sur le même trio. Ils ont ensuite fait le saut chez les juniors la saison suivante, avec les Foreurs de Val-d’Or vivant entre autre la défaite en finale de la coupe du Président de 2021.

Chemins séparés

Les Foreurs étant à la fin d’un cycle, ils ont décidé de se départir de leurs deux vétérans lors de la période des Fêtes. Doucet a abouti à Halifax tandis que Robidas a fait ses valises pour Québec.

« Nos familles de pensions étaient voisines à Val-d’Or et on a bâti quelque chose de solide. On s’appelle pas mal à tous les deux ou trois jours et on s’écrit tout le monde. C’est une belle relation, qu’on a », expliquait Robidas avant le début de la série finale.

Ces communications, toutefois, ne sont pas les mêmes depuis le début de la finale. Les deux amis se sont appelés après que les Mooseheads eurent mis un terme à leur série face au Phoenix de Sherbrooke.

« Je lui ai dit bonne chance et après, je vais laisser mon cell pour un petit bout. On va laisser ça aller. C’est spécial de jouer contre lui. Au moins, il y en a un des deux qui va avoir la Coupe cet été », ajoute Robidas.

« D’habitude, on se parle un peu plus de nous et de nos équipes mais là, on essaie de garder ça dans le néant, ajoute de son côté Doucet, auteur de quatre points dans la victoire des Mooseheads lors du match no. 2, samedi. On reste des amis mais pendant une ou deux semaines, on va être un peu moins chums. »

Pas d’amis !

Parce que la fameuse phrase qui dit qu’il n’y a pas d’amis sur la glace, les deux compétiteurs y croient dur comme fer !

« C’est sûr que je vais le frapper encore plus ! C’est la finale. Les deux, on veut gagner. Ce sont ces petits détails-là qui vont peut-être faire la différence », lance Doucet.

« Je vais essayer de le frapper mais il est fort pas mal, ironise quant à lui Robidas, qui concède quatre pouces et une dizaine de livres à son ami. L’été, on se challenge pas mal et je ne pense pas qu’on va se laisser de chances. »

La série finale est égale 1-1 et se transporte maintenant à Halifax pour les parties 3 et 4, mardi et mercredi.