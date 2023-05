Immigration: il est urgent de faire reconnaître la nation québécoise

Le Québec et le Canada vivront dans les prochaines années ce que j’appelle le « grand dérangement en immigration » à ne pas confondre avec le « grand remplacement » inspiré d’idéologies d’extrême droite raciste. Personnellement, je suis favorable à l’immigration et à la venue de nouveaux arrivants. J’y ai consacré une dizaine d’années de bénévolat au sein d’une fondation de la région de Québec.

Le Canada est-il devenu un simple guichet automatique de main-d’œuvre?

Malheureusement le débat sur la capacité d’accueil au Québec des immigrants est mal parti. En effet, la future politique d’immigration au Canada dont l’objectif est d’accueillir 100 millions de citoyens d’ici 2100, m’ont convaincu que la nation québécoise est devenue invisible lorsqu’il s’agit de définir les besoins du Canada en immigration. J’ai l’impression que le Canada est devenu un simple guichet automatique de main-d’œuvre.

Capacité d’accueil limitée

Pourtant notre capacité d’accueil n’est pas illimitée ne serait-ce qu’en termes de logement, de garderies, d’école, de services de santé et bien sûr de formation en français. Déjà plus de 350,000 immigrants temporaires viennent au Québec (travailleurs saisonniers et étudiants) sans aucune exigence d’apprentissage de notre langue dite « nationale ». S’ajoute le chaos suscité à Montréal pour accueillir les dizaines de milliers de réfugiés du chemin Roxham, une leçon pratique qui devrait nous servir de modèle à éviter en termes de capacité d’accueil.

La politique du gouvernement du Québec d’accueillir 50,000 immigrants permanents par année ne fait pas le poids et nous condamne à devenir marginal comme nation surtout que le gouvernement fédéral vise dès 2025 à atteindre l’objectif de 500,000 nouveaux arrivants par année. Nous représentons actuellement 22% de la population et à ce rythme nous tomberons rapidement à 10 % de la population canadienne. Oublions donc le Canada fondé par deux nations, l’une d’origine francophone et l’autre anglophone. Ce symbole de fausse égalité linguistique est devenu une grande fumisterie et un écran de fumée visant à faire croire aux francophones qu’ils sont aussi importants que le roi Charles III comme chef d’État dirigeant le Canada, sans pouvoir ni respect.

Une nation invisible, à moins que...

Nation québécoise

La constitution canadienne de 1982 a verrouillé toute forme d’adaptation pour protéger la langue française tant au Québec qu’au Canada où nous sommes devenus tout au plus un symbole folklorique qui nous distingue en tant que pays de notre puissant voisin américain.

Comment en sommes-nous rendus à ne plus exister en tant que nation québécoise?

Tout simplement parce que nous craignons de déranger, nous manquons de confiance en nous lorsqu’il s’agit de nous affirmer en tant que nation distincte. Nos dirigeants politiques le savent et exploitent notre faiblesse à chaque élection. De toute façon, tous nos leaders politiques se défilent (sauf le Bloc québécois et le PQ) en prétextant que la constitution canadienne ne peut être amendée. Toutefois, le Québec ne l’a jamais sanctionné, donc nous ne sommes pas liés moralement à cette constitution qui nie notre existence identitaire collective.

La seule solution à long terme pour protéger notre identité collective, consiste à faire adopter par l’Assemblée nationale une constitution québécoise qui reconnaîtrait la nation québécoise et sa citoyenneté, sa culture francophone et laïque tout en reconnaissant les nations autochtones et leurs cultures. Ainsi tous les pouvoirs en matière d’immigration et de citoyenneté seraient dévolus à l’Assemblée nationale du Québec. Si le gouvernement fédéral refuse de transférer ces pouvoirs identitaires, nous devrions faire adopter cette constitution par référendum et déclarer unilatéralement s’il le faut, l’indépendance politique de la nation québécoise.

Photo fournie par Jean Baillargeon

Jean Baillargeon, Expert-conseil en communication stratégique