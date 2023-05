Biographie de Jeff Bezos: la vie démesurée d'un milliardaire aux grandes ambitions

Avec des milliards pleins les poches, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, deuxième fortune au monde derrière Elon Musk, qui, comme son rival, après avoir bâti un empire cherche désormais à conquérir l’espace, est porté par de très fortes ambitions. On découvre dans sa nouvelle biographie signée Luc Mary, un homme caractérisé par la démesure, un génie inventif, mais également un homme fortement critiqué et détesté par plusieurs.

Éditions de l'Archipel

Certes, Jeff Bezos est un grand visionnaire et aime renverser les façons de faire.

Aujourd’hui, son entreprise Amazon s’est hissée au deuxième rang des entreprises américaines derrière le géant Walmart. Elle est devenue la plus grande entreprise au monde de vente en ligne, et son chiffre d’affaires s’élevait en 2022 à plus de 693 milliards $ (514 G$ US).

Originaire d’Albuquerque au Nouveau-Mexique, Jeff Bezos est né d’un père qui venait d’avoir 18 ans, tandis que sa mère n’en avait que 16, ils n’étaient que deux étudiants sans le sou. Il sera abandonné par son père et heureusement sa mère rencontrera Miguel Bezos, un immigrant cubain qui étudie à l’université d’Albuquerque. Ils se marieront et Miguel adoptera Jeff. Ce dernier ne connaîtra jamais son père biologique, apparemment un artiste raté, ravagé par l’alcool.

Jeff n’est pas un enfant comme les autres, ses professeurs diront de lui qu’il est surdoué. Très jeune, il passe le plus clair de son temps dans son garage à bricoler. Il apprend de lui-même le fonctionnement d’un moteur de bateau ou de jouets électroniques. À neuf ans, il programme lui-même des jeux vidéo.

Il obtiendra prématurément un bac en Art et en Science de l’informatique de l’Université de Princeton. Rapidement, il décrochera des emplois pour des entreprises financières à Wall Street.

Il constate que le web est une mine d’or, avec des augmentations d’utilisation de 2300 % par an à l’époque. Voulant sa part du gâteau, il souhaite bâtir la plus grande librairie du monde et fonde en juillet 1994, à Seattle, Amazon.com en référence au plus grand fleuve au monde, l’Amazone.

Son site en ligne est fonctionnel un an plus tard. Après les livres, ce sera les DVD, puis on connaît la suite. Néanmoins, on raconte dans sa biographie que les défis étaient nombreux.

« On proposait 1,5 million de livres, mais on en avait qu’une quarantaine dans notre entrepôt. »

Les défis ont été relevés un à un, puis suivront la liseuse Kindle et l’assistance vocale Alexa. Il mettra également la main sur la chaîne Whole Foods Market, achètera la Metro Goldwyn Mayer et le Washington Post.

Une fois les milliards amassés, Jeff Bezos veut se consacrer davantage à ses rêves d’adolescence, l’exploration spatiale.

Ainsi, voulant conquérir l’espace, il fonde Blue Origin en 2000 et démissionnera de son poste de PDG d’Amazon, tout en demeurant le président exécutif de son conseil d’administration. Selon lui, la Terre est devenue trop petite. Il rêve désormais de cités spatiales pour agrandir la planète bleue.

Les rêves et les défis

Si Jeff Bezos sait rêver grand, il doit également affronter plusieurs défis. Durant le plus fort de la pandémie, il est devenu l’homme le plus riche au monde avec une fortune personnelle estimée à 282 milliards $ (209,2 G$ US) selon le magazine Forbes. Son entreprise a ensuite chuté en 2022, on préférait magasiner en boutique plutôt qu’en ligne. Ce fut une perte pour son entreprise de plusieurs milliards $. Critiqué pour ne pas vouloir payer ses impôts, il accepte finalement de verser avec sa femme des fonds de 2,7 milliards $ (2 G$ US) pour venir en aide aux sans-abri.

Autre revers, une de ses fusées de Blue Origin s’est écrasée en 2022 au Texas une minute après le décollage. Heureusement aucun décès, cette 23e mission était inhabitée. Mais la fierté de Bezos en prend un coup, un premier échec en sept ans.

Le pire patron

Selon plusieurs sources, Bezos est le pire employeur au monde. On parle même de conditions de travail inhumaines. L’homme qui compte environ un million et demi d’employés dans le monde scrute les faits et gestes des travailleurs avec minutie à l’aide de scanneurs. Même le temps passé aux toilettes est contrôlé. Un de ses employés, âgé de 69 ans, a raconté qu’il prenait un peu plus de temps que ses collègues plus jeunes pour aller aux toilettes. En fait, ils n’ont tous droit qu’à 20 minutes pour leur besoin par tranche de 10 heures. C’est peu quand on considère que la traversée de l’entrepôt de 4000 mètres en prend pratiquement la moitié. Si on dépasse les 20 minutes autorisées, on obtient des points de pénalités retenues sur le salaire ou pire, un licenciement. Le temps pour décharger une palette de marchandise est aussi contrôlé, et ceux qui ne peuvent soutenir la cadence sont simplement remplacés, les employés étant considérés comme de la marchandise jetable. Jeff Bezos s’attend à ce que ses employés privilégient le travail au détriment de la vie personnelle. Tout est très hiérarchisé, on compte de nombreux grades aux allures militaires et les entrevues d’embauche peuvent durer une journée, car pour travailler pour le meilleur, il faut être le meilleur.

Aujourd’hui, l’Américain insatiable de 59 ans vit dans un des plus grands ranchs du Texas. Il possède plusieurs autres résidences et terrains dont une maison à Medina, près de Seattle, une autre à Beverly Hills, des appartements à New York et des résidences de vacances.

Sa femme, MacKenzie Tuttle, une romancière américaine avec qui il a fondé son empire Amazon, a demandé le divorce après 25 ans de mariage en raison de sa liaison avec Lauren Sánchez une journaliste et présentatrice de presse. Ce divorce a coûté très cher à Bezos, si bien que son ex-femme est devenue l’une des femmes les plus fortunées au monde. Ensemble, ils ont eu quatre enfants, dont une adoptée en Chine. MacKenzie Tuttle est désormais reconnue pour sa générosité et sa philanthropie.

♦ À seulement 35 ans, Jeff Bezos a été élu personnalité de l’année par Time Magazine.

♦ En 2014, il est classé le premier PDG le plus performant du monde par la Harvard Business Review.

♦ En 2014, il est élu « pire patron au monde » selon un sondage mené par la Confédération syndicale internationale.

♦ En 2023, il est nommé Chevalier de la Légion d’honneur.