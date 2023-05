La franchise de voir les choses telles qu’elles sont

Il faut être franc, l’art n’est pas « égal » en valeur. Pour jouer une sonate de Beethoven ou peindre un Vermeer, un apprentissage technique sur de longues années est requis. Et on ne parle même pas ici de talent, juste de technique. N’étant ni stupide, ni ignorant, j’accepte ces aspects de la réalité. Le travail au cinéma ou au théâtre a également des exigences techniques liées à des dispositions physiques, expressives et psychologiques très particulières.

J’aime et j’apprécie les talents qui garnissent les rangs des arts de la performance et du divertissement. Je me sens moins idiot quand je réalise, du moins en partie, pourquoi ces réalisations ne sont pas à la portée de tous. Car il est normal qu’il en soit ainsi. Autrement, la notion de talent n’aurait aucun sens.

Dans le cas de la réalité virtuelle, le niveau de difficulté se situe dans la réalisation technique, la mise en place des moyens technologiques nécessaires pour créer l’illusion. Mais quand on passe à l’étape suivante, je décroche. Doit-on commercialiser cet espace ? Y vendre des œuvres d’art virtuelles ? Tant mieux pour ceux qui en ont les moyens, ou qui disposent de positions leur permettant d’en tirer profit. Mais pour moi qui ne suis pas un initié, la valeur financière intrinsèque de tels « objets virtuels » repose dans une certaine mesure sur la supercherie, car elle s’appuie sur la coopération de gens qui peuvent certes disposer de sommes conséquentes, mais dont la compréhension des notions de talent et de travail m’apparaît beaucoup moins tangible.

C’est pourquoi j’y vois une part de stupidité, ou tout au moins d’ignorance. Je ne me gêne pas pour le dire, car je sens que cette montée du virtuel a le potentiel de détruire les arts que j’aime et que je respecte. Les maîtres des GAFAM peuvent être des génies dans leur domaine, tout en étant parfaitement ignorants, destructeurs et stupides quand ils s’efforcent d’étendre leur hégémonie à l’art et à la politique.

Anonyme

À mon avis, toute forme d’art issue de l’intelligence artificielle restera toujours une œuvre issue de l’automatisme, et personnellement, ça ne m’intéresse pas. Et quand de plus on constate les ravages commis par les GAFAM dans l’appropriation qu’ils font des œuvres musicales ainsi que du travail journalistique, au point de mettre en péril ces deux secteurs si importants de nos vies démocratiques et culturelles, j’ai encore plus de mal avec l’idée même d’acheter une œuvre d’art virtuelle.