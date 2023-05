La Seconde Guerre mondiale d’une enfant

Il a écrit neuf romans connaissant de beaux succès au Québec, verra l’un de ses polars publiés dans trois pays de la Scandinavie cette année et lance son premier roman historique basé sur les souvenirs de sa mère ayant vécu la Seconde Guerre mondiale, enfant. Jean-Luc Doumont a de grandes ambitions et de l’imagination à revendre.

Originaire de Sambreville en Belgique, l’écrivain Jean-Luc Doumont vit à Alma depuis maintenant 23 ans. Après avoir troqué une vie de journaliste et de rédacteur en chef pour se lancer dans les communications et les gestions de crise, il s’est mis à écrire. Et des choses à dire, il en avait. La preuve : ses neuf romans publiés depuis 2020.

En Scandinavie, le 3e tome de sa série de thrillers Dossier D (Kode D) sera lancé cette année.

Ses deux autres polars, S’enfuir et après et Je ne suis pas mort, je dors, seront ensuite traduits pour des sorties d’ici juin.

Roman historique

Son nouveau roman, Pour un instant, sort du cadre du polar qui l’a fait connaître. Lancé au Québec le mois dernier, on peut annoncer que ce roman historique sortira en France, en Belgique et en Suisse en juillet 2023.

« Je ne voulais pas écrire un roman sur la Seconde Guerre mondiale, seulement que ce soit en trame de fond, explique l’auteur de 49 ans. Je voulais la raconter avec un regard d’enfant, celui de ma mère, qui avait alors 8 ans. »

Riche des souvenirs maintes fois racontés par Victorine ayant vécu cette guerre à Mouscron, en Belgique, le fils a repris ses nombreux cahiers de notes noircis au fil des récits de sa mère.

Photo fournie par les Éditions Nakuona

« Ma mère était une conteuse, dit-il. Elle me racontait la Seconde Guerre mondiale et j’écrivais cela pour garder une trace, sans savoir que j’en ferais un roman un jour. Je voulais montrer comment c’était pour les femmes à l’époque. Montrer un regard féminin sur la guerre. »

Cette histoire bien personnelle a été écrite en deux mois et demi. Elle relatait une période sombre composée de trahisons, de révoltes et des efforts d’une famille pour rester unie.

« J’ai terminé d’écrire ce roman le 14 septembre 2022, jour de la fête de ma mère, cela ne s’invente pas ! C’est un roman qui n’est que le fruit du hasard ! Les gens viennent me dire qu’ils sont touchés, heureux de le lire et qu’ils pleurent beaucoup. »

L’accord de Serge Fiori

Si son roman a pu s’intituler Pour un instant – titre de la chanson de Serge Fiori et d’Harmonium –, c’est parce que le chanteur a rapidement donné son accord à Jean-Luc Doumont.

« Une autre coïncidence : ma grand-mère utilisait souvent, quand les Allemands arrivaient dans son magasin général pour tout prendre sans payer, la phrase : “Des inconnus vivent en rois chez moi” ! Cette phrase se retrouve mot pour mot dans la chanson de Fiori ! C’est comme si elle avait été écrite pour ma famille. »