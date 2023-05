Le Canada s’offre la Slovénie

Le Canada a remporté son deuxième match au Championnat mondial de hockey de l’IIHF par un pointage de 5 à 2 dimanche en matinée au Riga Arena en Lettonie.

Le défenseur des Flames de Calgary Mackenzie Weegar s’est distingué offensivement avec une récolte de trois points, dont un but.

Il s’agit d’un deuxième match de trois points dans ce tournoi pour l'arrière originaire d’Ottawa. Weegar avait également amassé un but et deux aides lors du premier match du Canada contre la Lettonie.

L’attaquant slovène et ancien porte-couleur des Cataractes de Shawinigan Jan Drozg a ouvert la marque en début d’engagement lorsqu’il a aperçu une rondelle libre dans l’enclave lors d’une attaque à cinq.

Drozg a d’ailleurs enfilé l’aiguille une seconde fois lors du duel en troisième période.

L'unifolié a ouvert la machine lors de l’engagement médian grâce à des réussites de Michael Carcone, Pierre-Olivier Joseph et Milan Lucic.

«Toutes les équipes que nous affrontons seront prêtes dès la mise en jeu, et je pense que notre première période est une bonne leçon à retenir. Nous pouvons améliorer nos dix premières minutes de jeu et avoir un meilleur départ, mais nous nous sommes améliorés au fur et à mesure que le match avançait et nous pouvons donc en tirer des enseignements positifs», a déclaré le défenseur québécois Pierre-Olivier Joseph dans un communiqué.

De son côté, l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne André Tourigny a estimé que son équipe avait connu un début de match plutôt lent, mais qu’elle s’est bien reprise par la suite.

«Il est évident que notre première période n'a pas été bonne et que nous devons avoir un meilleur départ, mais je pense que nous avons eu une bien meilleure deuxième période. Nous avons pu accomplir beaucoup de choses en termes de structure, ce que nous devons continuer à améliorer», a-t-il indiqué.

Jack McBain a également touché la cible pour le Canada lors du duel.

Le gardien du Canada, Devon Levi, a terminé la rencontre avec 22 arrêts. Il s’agissait d’un premier départ dans le tournoi pour le portier originaire de Dollard-des-Ormeaux.

À l’autre bout de la patinoire, l’homme masqué de la Slovénie, Luka Gracnar, a terminé l’affrontement avec un total de 46 arrêts.

Le Canada disputera son troisième match du tournoi lundi contre la Slovaquie.