Les rendez-vous culturels de la capitale

Comme dans un film

Photo tirée du site theatrepetitchamplain.com

Théâtre Petit Champlain

20 mai, 20 h

Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant revisitent les classiques de la chanson francophone des années 60, 70, 80 et 90 qui les ont marqués, arrangés avec leur propre son caractérisé par le lapsteel et la contrebasse. Laissez-vous porter par ce voyage dans le passé qui résonne encore si bien aujourd’hui.

► 30 $, theatrepetitchamplain.com

Kaléidoscope

Photo fournie par La Galerie d’art Beauchamp de Québec (Tentation par Annie Labbé)

La Galerie d’art Beauchamp de Québec

Jusqu’au 21 mai, du mardi au dimanche de 9 h 30 à 17 h 30

Signée Annie Lebel et Mélanie Simard, cette exposition empreinte d’émotions et teintée par les expériences personnelles des deux artistes est à la fois insolite et saisissante. Géométrie découpée, messages percutants, sérigraphie et paysages montagneux seront présentés sur et avec des médiums mixtes : canevas, acier inoxydable, miroir, styrène, panneaux de signalisation, bois et gypse.

► Gratuit, galeriebeauchamp.com

Billy Tellier – Hypocrite(s)

Photo tirée du site web lachapellespectacles.com

La Chapelle Spectacles

18 mai, 20 h

Dans son spectacle nommé Hypocrite(s), l’humoriste Billy Tellier dresse le portrait de notre société en tournant au ridicule le petit côté sombre, les travers de tout un chacun, tel un exutoire collectif.

► 39 $, lachapellespectacles.com

Unique en son genre

Photo tirée du site web mcq.org

Musée de la civilisation

Dès le 18 mai, de 10 h à 17 h

En visitant cette exposition, vous plongerez au cœur de l’expérience humaine et de sa diversité en explorant les multiples réalités liées aux identités de genre, puis verrez comment ces dernières se transforment dans le temps et évoluent selon les cultures.

► mcq.org, de 5 $ à 20 $ ou 45 $ pour la famille

Madama Butterfly

Photo fournie par Opéra de Québec

Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec

16, 18 et 20 mai, 14 h ou 19 h 30

L’Opéra de Québec présente un des opéras les plus joués au monde, Madama Butterfly, qui raconte la triste histoire de Cio Cio San (Papillon), une jeune geisha abandonnée par l’officier de marine américain Pinkerton qu’elle a épousé et avec qui elle a eu un enfant. Lorsque celui-ci revient avec « une vraie épouse américaine » pour reprendre l’enfant, Cio Cio San préfère mourir avec honneur que de vivre dans la honte.

► De 30 $ à 160 $, operadequebec.com

La nature comique

Photo tirée du site web salle albertrousseau.com

Salle Albert-Rousseau

20 mai, 20 h

Réal Béland et Didier Lucien rendent hommage aux plus grands artistes de l’humour physique à travers les générations, telle une célébration de gags visuels et insolites. Ils s’amusent entre autres à revisiter des numéros classiques, de la scène des Petits gâteaux de Charlie Chaplin au Balconville de Gilles Latulippe, en passant par le Magicien écœuré des Foubrac ou le délire du dessin animé de Roadrunner.

► Entre 35 $ et 47 $, sallealbertrousseau.com