LIV Golf: un premier titre pour Dustin Johnson en 2023

Après 54 trous, il y avait une triple égalité en tête entre Dustin Johnson, Branden Grace et Cameron Smith à l'Invitation Tulsa, en Oklahoma, dimanche.

Johnson s’est ensuite détaché du lot en réussissant un oiselet dès le premier trou de la prolongation pour remporter ce tournoi du circuit LIV, présenté en direct à TVA Sports 2.

Johnson a remis une carte finale de 67 pour conclure l'épreuve à -17.

Il a connu une journée en dents de scie. Les choses se sont compliquées pour le golfeur de 38 ans en commettant un triple boguey au 10e trou. L'Américain a toutefois rebondi par la suite, inscrivant des oiselets aux 11e, 14e et 18e trous.

Outre Grace et Smith, Harold Varner III a connu une excellente ronde finale avec un pointage de 61, terminant ainsi au quatrième rang. Warner III a enfilé six oiselets pendant la ronde en plus de réaliser deux aigles, aux 14e et 17e trous.

Au volet par équipe, Stinger GC ont enlevé les grands honneurs avec un pointage cumulatif de -40. Les 4Aces (-39) et RangeCoats (-35) ont suivi au classement.

Le prochain tournoi de la LIV aura lieu du 26 au 28 mai au Trump National Golf Club de Washington. Il sera bien sûr présenté sur nos ondes.