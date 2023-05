Magnifique hommage à Elsie Reford

Rendant hommage à son arrière-grand-mère Elsie Reford, créatrice des Jardins de Métis, Alexander Reford signe un livre magnifiquement illustré par les photographies de Louise Tanguay et plusieurs documents d’archives, Dans les Jardins de Métis. L’ouvrage grand format, comptant plus de 300 pages, fait honneur à cette femme visionnaire, philanthrope, qui a créé ces jardins il y a 100 ans dans le Bas-Saint-Laurent.

Impossible de ne pas succomber au charme des Jardins de Métis, une succession de jardins tous aussi beaux les uns que les autres, créés dans un microclimat au bord du Saint-Laurent.

Chaque année, des milliers de visiteurs s’y rendent pour admirer les célèbres pavots bleus d’Elsie Reford. Les artistes s’inspirent des jardins pour écrire, peindre, créer. Les gens vont simplement s’immerger dans l’atmosphère des lieux, vont prendre le thé ou savourer un repas gastronomique dans la résidence historique.

Le livre évoque cet endroit de rêve et raconte son histoire, en plus de parler de celle de la grande dame que fut Elsie Reford. L’année 2022 marquait d’ailleurs son 150e anniversaire de naissance.

Amour de la nature

Qu’est-ce qui rendait Elsie Reford aussi visionnaire et aussi avant-gardiste ? « Elsie était une femme qui voulait une société plus ouverte, plus cultivée. Ce sont des valeurs qu’on possède aujourd’hui », commente Alexander Reford, en entrevue.

Elsie Reford a su transmettre son amour de la nature, des végétaux, des jardins. « Pour le commun des mortels, le legs le plus important, c’est les Jardins. C’est un lieu qu’on peut visiter, qu’on peut admirer. On peut sillonner les sentiers », dit-il.

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme

« Les organismes dans lesquels elle était impliquée, en bonne partie, ne sont plus là. Ils ont changé de nom, changé de vocation ou fermé. La maison dans laquelle elle a habité à Montréal n’est plus.

Ses collections de tableaux sont partout dans le monde, dans des musées et des collections privées. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus présentes. »

Femme engagée

Alexander Reford constate que ses pensées avant-gardistes demeurent une source d’inspiration pour plusieurs. « Même si c’était une femme issue de la grande bourgeoisie, on peut dire gâtée, princesse et tout ça... mais elle avait quand même pris au sérieux les enjeux de la société. Et je pense que c’est ça qui inspire les personnes aujourd’hui. »

« Elle était présente, active physiquement, engagée, sportive, capable de faire des exploits, des aventures. Un peu comme les femmes qu’on admire aujourd’hui. C’était une femme très engagée dans la société et qui voulait voir un meilleur Québec pour les Québécois et les Québécoises. »

Que penserait-elle des jardins aujourd’hui, selon lui ? « Elle aimait la tranquillité, le côté privé, le côté intime. Elle serait certainement un peu déstabilisée par le nombre de personnes qui visitent et toute l’infrastructure. »

« En même temps, elle serait contente de voir que ce jardin a donné naissance à d’autres jardins. [...] Je pense qu’elle serait reconnaissante du fait qu’elle a légué quelque chose de tangible, qui apporte de la beauté dans la vie des gens, qui ont peut-être besoin d’un lieu de beauté, de ressourcement, de pèlerinage. »

Alexander Reford est l’arrière-petit-fils d’Elsie Reford et dirige depuis 1995 les Jardins de Métis, veillant à leur préservation et à leur développement.

Il est historien, formé à l’Université d’Oxford et à l’Université de Toronto.

Il est le cofondateur du Festival international de jardins, qui a lieu chaque année aux Jardins de Métis.

EXTRAIT

« Durant l’été de 1926, Elsie Reford entreprend de transformer son camp de pêche de la rivière Mitis en un magnifique jardin. Elle mettra 30 années à mener à bien ce projet. Situé à quelques degrés seulement au-dessous du 49e parallèle, il n’existait aucun autre jardin de ce genre sous cette latitude dans tout l’Est du Canada. Les dénommés « Jardins de Métis » ou « Reford Gardens » ont acquis une réputation bien méritée depuis leur ouverture au public en 1962. »

– Alexander Reford, Dans les Jardins de Métis, Les Éditions de l’Homme